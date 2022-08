Vestibular Uniderp: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular Uniderp: principais informações sobre o processo seletivo

A Uniderp, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, foi fundada no ano de 1974. Em 2008, a instituição passou a ter a Anhanguera como sua mantenedora, passando a ser denominada Universidade Anhanguera-Uniderp.

A universidade oferece o curso de Medicina, o qual é muito almejado por vestibulandos de todo o país Ficou interessado? Então o artigo é para você! Continue lendo para descobrir mais sobre as formas de ingresso na Uniderp.

Uniderp: como o vestibular funciona?

São várias as formas de ingresso na Uniderp. A maneira mais conhecida é o vestibular tradicional agendado, no qual o candidato escolhe a data que lhe for mais conveniente de acordo com algumas opções oferecidas pela universidade.

A prova é composta por questões objetivas e pela elaboração de uma redação de acordo com o tema escolhido pelos organizadores.

O vestibular não prevê nota mínima para a aprovação. Porém, o candidato deve evitar tirar zero em qualquer uma das seções da prova, incluindo a redação.

Vestibular Uniderp: duas modalidades

O vestibular da Uniderp é oferecido em duas modalidades: presencial e online.

O vestibular online da Uniderp foi criado em 2018 para o ingresso nos cursos oferecidos em modalidade EaD. Em 2020, porém, a possibilidade foi estendida para o ingresso em cursos presenciais e semipresenciais também. Para realizar o vestibular online, o candidato deve indicar no formulário de inscrição a própria preferência.

Vestibular Uniderp: inscrição

As inscrições para o vestibular estão abertas e podem ser realizadas no site da própria instituição. Acesse: https://www.uniderp.com.br/inscricao

Uniderp: uso da nota do ENEM

O ingresso através das notas obtidas nas provas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, também é uma opção para aqueles que querem estudar na Uniderp.

No caso, podem ser usadas as notas obtidas a partir do ano de 2010. O candidato que tiver zerado a redação do ENEM não poderá usar essa modalidade.