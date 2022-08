Vestibular Unimar: como funciona o processo seletivo?

Vestibular Unimar: descubra mais informações sobre as formas de ingresso

A Unimar, Universidade de Marília, é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de Marília, no interior do estado de São Paulo.

A estrutura da universidade conta com de um hospital universitário que atende parte de população local e que oferece apoio para o curso de Medicina e outros relacionados à área da saúde.

Devido ao grande número de cursos oportunidades oferecidas pela instituição, não é de se surpreender que ela seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre o vestibular da Unimar? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir informações sobre o processo seletivo da universidade.

Vestibular Unimar: informações importantes

A principal forma de ingresso na Unimar é o seu vestibular presencial. Na última edição do exame, os candidatos puderam fazer o exame na cidade de Marília e também em outras 10 cidades da região. Essa foi a maneira que a instituição encontrou de facilitar a vida dos futuros alunos fazendo que nem todos precisassem se deslocar de sua cidade para Marília apenas para prestar o vestibular.

A prova é formada por uma redação com valor de 40 pontos e por 40 questões de múltipla escolha que abordaram assuntos do conteúdo estudado ao longo de todo o ensino médio.

Vestibular Unimar: curso de Medicina

Os interessados no curso de Medicina devem saber que a Unimar organiza um processo seletivo separado do vestibular geral para os futuros médicos: o processo é chamado de “vestibular Medicina”. A próxima edição do vestibular irá acontecer no segundo semestre de 2022.

Vestibular Unimar: pré-inscrição

As inscrições para a próxima edição do vestibular geral e do vestibular de Medicina ainda não estão abertas. Porém, os candidatos interessados podem realizar as próprias pré-inscrições no site da instituição para receber todas as informações sobre os processos seletivos conforme elas forem disponibilizadas pelos organizadores dos exames.

Você pode realizar a sua pré-inscrição por meio do preenchimento do formulário disponível no site da Unimar. Acesse: https://oficial.unimar.br/vestibular/