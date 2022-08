Vestibular UniNorte: entenda como funciona

Vestibular UniNorte: principais informações sobre o processo seletivo

A UniNorte é uma instituição de ensino superior e particular que possui a sua principal unidade na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas.

A instituição oferece mais de sessenta cursos de graduação e cinquenta de pós-graduação nas modalidades presencial e EaD (educação a distância).

Se você quer saber mais sobre o vestibular da UniNorte, então está no lugar certo! Continue lendo para entender como as diferentes formas de ingresso na instituição funcionam.

UniNorte: como ingressar?

Assim como diversos centros universitários brasileiros, a UniNorte oferece aos seus futuros alunos várias formas de ingresso, cabendo a cada um escolher a mais conveniente.

UniNorte: vestibular tradicional

O vestibular tradicional é uma das formas de ingresso mais conhecidas na universidade.

Após a inscrição, a instituição indicará o dia, a hora e o local onde o candidato deverá comparecer para a realização de uma prova na modalidade presencial.

UniNorte: vestibular progamado

Nessa modalidade de ingresso, feita a inscrição, há uma adequação entre os dias que a entidade disponibiliza para a realização das provas e a agenda do candidato. Uma vez agendado o exame, basta comparecer ao local indicado para executar a prova.

Você pode realizar a sua inscrição no formulário disponível no seguinte site: https://vestibular.uninorte.com.br/?utm_source=uninorte.com.br/&utm_medium=menu_inscricao

UniNorte: uso da nota do ENEM

A análise da pontuação obtida pelo candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é também utilizada pela UniNorte para selecionar e classificar os seus futuros alunos.

Você pode usar as pontuações obtidas na prova nos últimos cinco anos. Para ser aprovado o candidato deverá apresentar seu histórico de notas do ENEM e obter a média de 200 pontos (somatório de todas as notas dividido por 5). Além disso, ele também não poderá ter obtido nota zero em nenhuma das provas.

Essa forma de ingresso não é válida para o curso de Medicina.