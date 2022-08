Vestibular UNINOVAFAPI: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular UNINOVAFAPI: descubra como o processo seletivo funciona

O Centro Universitário UNINOVAFAPI, conhecido também como Faculdade UNINOVAFAPI, é uma instituição de ensino superior e particular que está localizada na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí.

A instituição possui uma unidade no estado e oferece 13 cursos de graduação. Se você quer estudar na UNINOVAFAPI, então continue lendo o artigo de hoje para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso no centro universitário.

UNINOVAFAPI: vestibular online

Uma das formas de ingresso na UNINOVAFAPI é por meio do vestibular online da instituição. A prova é realizada em uma etapa única e é composta por uma redação e por questões de múltipla escolha.

O candidato não precisa pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar do vestibular online. Para realizar a prova o candidato precisará somente de um computador ou dispositivo móvel com acesso à internet.

Realize a sua inscrição diretamente no site da faculdade. Acesse: https://processoseletivo.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=ZMH2XGYCLA

UNINOVAFAPI: vestibular de Medicina

Os candidatos interessados no curso de Medicina devem participar de um outro processo seletivo: o vestibular de Medicina.

O vestibular é realizado em um formato online e os candidatos podem conferir todas as regras e informações sobre o processo no edital.

UNINOVAFAPI: uso da nota do ENEM

Além do vestibular próprio da instituição, os candidatos também podem ingressar na UNINOVAFAPI usando a pontuação obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

O candidato poderá usar as notas obtidas entre os anos de 2009 e 2021. O edital do processo seletivo afirma que será classificado o candidato que apresentar nota igual ou superior a 200 pontos, desde que não tenha zerado a prova de redação. A nota final do aluno é obtida por meio do cálculo da média aritmética das avaliações das provas objetivas e da redação.

Lembre-se de que todos os candidatos que optarem pelo processo seletivo classificatório com o resultado do ENEM estão dispensado de realizar o vestibular online e irão concorrer com a nota do seu boletim de desempenho.