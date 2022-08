Vestibular UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa: principais informações sobre o processo seletivo

A UNIPÊ, Centro Universitário de João Pessoa, é uma instituição de ensino particular que está localizada na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba.

A instituição oferece mais de 90 cursos de graduação e 145 de pós graduação nas modalidades presencial e EaD (educação a distância).

Para ingressar na UNIPÊ, a instituição oferece várias formas das quais o candidato poderá escolher a que lhe for mais conveniente.

Ficou interessado e quer saber mais sobre o vestibular da UNIPÊ? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender como as diferentes formas de ingresso na instituição funcionam.

UNIPÊ: prova online

Uma das formas de ingresso na UNIPÊ é a prova online. Você pode fazer o exame pelo computador ou dispositivo móvel.

Além disso, devemos mencionar que todos os candidatos que participarem do processo seletivo podem conquistar bolsas de estudo de até 50%, de acordo com a pontuação alcançada na prova.

Você pode se inscrever por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível no seguinte site da instituição.

UNIPÊ: prova tradicional

A prova tradicional irá acontecer de forma presencial no dia 21 de agosto de 2022 às 10 horas. A inscrição é totalmente gratuita e o resultado será divulgado em até 48 horas depois da realização do exame.

Todos aqueles que participarem da prova tradicional terão a oportunidade de conquistar bolsas de estudo de até 100%.

UNIPÊ: uso da nota do ENEM

A análise da pontuação obtida pelo candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é também utilizada pela UNIPÊ para selecionar e classificar os seus futuros alunos.

A instituição afirma que uma boa pontuação no ENEM pode garantir bolsas de até 100% na UNIPÊ. Tenha em mente que todas as bolsas são concedidas proporcionalmente ao desempenho do candidato na prova.