Vestibular Universidade de Vassouras: o que cai na Área de Ciências da Natureza?

Vestibular Universidade de Vassouras: assuntos cobrados na prova de Ciências da Natureza

A Universidade de Vassouras é uma instituição de nível superior particular que foi fundada no ano de 1968. A principal sede da universidade está localizada na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro.

A instituição é muito conhecido pelos vestibulandos devido ao seu curso de Medicina. As inscrições para o próximo processo seletivo do curso já estão abertas.

Se você quer ingressar na universidade, você precisa ficar por dentro da estrutura das provas e, sobretudo, do conteúdo que será abordado pelas questões do exame.

Para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje separou informações sobre os tópicos cobrados na prova de Ciências da Natureza do vestibular. Vamos conferir!

Vestibular Universidade de Vassouras: estrutura das provas

A prova do vestibular irá acontecer no dia 22 de janeiro de 2023. O exame será composto por 60 questões de múltipla escolha e por uma redação. As questões versarão sobre os conteúdos básicos de disciplinas agrupadas em quatro áreas determinadas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Como você pode ver, questões de Ciências da Natureza estarão presentes no exame.

Vestibular Universidade de Vassouras: prova de Ciências da Natureza

A área de Ciências da Natureza é composta pelas seguintes matérias: Biologia, Física e Química. Confira quais são os tópicos cobrados em cada uma delas a seguir:

Química Geral e Inorgânica:

Átomo

Radioatividade

Classificação periódica dos elementos

Ligações interatômicas

Moléculas: polaridade

Ácidos e bases

Óxidos

Sais

Reações químicas

Relações numéricas fundamentais

Cálculo estequiométrico

Físico-Química:

Solubilidade

Unidades de concentração

Entalpia e variação de entalpia

Velocidade de reação

Equilíbrio em sistemas homogêneos

Equilíbrio iônico em meio aquoso

Equilíbrio em sistemas heterogêneos

Célula eletroquímica

Pilhas e baterias

Eletrólise

Química Orgânica:

Propriedades do átomo de carbono

Funções da química orgânica

Mecanismos

Reações de adição

Reações de eliminação

Reações de substituição

Reações de oxirredução

Produtos naturais

Física:

Aspecto geral

Cinemática

Leis de Newton e Gravitação

Quantidade de movimento e energia

Hidrostática

Termologia

Pulsos e ondas

Acústica

Ótica

Eletrostática

Eletrodinâmica

Campo magnético

Modelo atômico

Aplicações do uso de radiações

O efeito fotoelétrico

Biologia:

Vírus

Bactérias

Células procariotas e eucariotas

Multicelularidade

Os ácidos nucleicos DNA e RNA

Cromossomos e genes

Engenharia genética

Hereditariedade

Metabolismo

Processamento dos alimentos

Respiração

Circulação

Excreção

Homeostasia

Sistema nervoso

Reprodução

O sistema imune

Doenças infecciosas

Doenças parasitárias e carenciais no Brasil

Medidas preventivas em saúde pública