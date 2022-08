Vestibular Universidade de Vassouras: o que cai na prova de Linguagens?

Vestibular Universidade de Vassouras: descubra quais são os tópicos cobrados na prova de linguagens

A Universidade de Vassouras é uma instituição de nível superior particular que foi fundada no ano de 1968. A principal sede da universidade está localizada na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro.

A instituição é muito conhecido pelos vestibulandos devido ao seu curso de Medicina. As inscrições para o próximo processo seletivo do curso já estão abertas.

Se você quer ingressar na universidade, você precisa ficar por dentro da estrutura das provas e, sobretudo, do conteúdo que será abordado pelas questões do exame.

Para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje separou informações sobre os tópicos cobrados na prova de Linguagens do vestibular. Vamos conferir!

Vestibular Universidade de Vassouras: estrutura das provas

A prova do vestibular irá acontecer no dia 22 de janeiro de 2023. O exame será composto por 60 questões de múltipla escolha e por uma redação. As questões versarão sobre os conteúdos básicos de disciplinas agrupadas em quatro áreas determinadas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Como você pode ver, questões sobre matérias da área de Linguagens estarão presentes no exame.

Vestibular Universidade de Vassouras: tópicos cobrados na prova de Linguagens

A área de Linguagens é composta por duas matérias: Língua Portuguesa a e Língua Estrangeira. Confira quais são os tópicos cobrados em cada uma delas a seguir:

Língua Portuguesa:

Gêneros textuais: estrutura, forma, suportes, objetivo comunicativo, função social. Modos de organização textual: narração, descrição, exposição, argumentação, injunção

Leitura e compreensão de textos: tema, progressão temática, informação principal e informação secundária, implícitos e pressupostos; elementos verbais e não verbais.

Estrutura argumentativa: tese, estratégias argumentativas, fato, opinião, contra-argumentação; relações lógicas de causalidade, consequência, conclusão, condição, temporalidade, finalidade, modo, concessão, comparação, exemplificação, enumeração, generalização, gradação.

Mecanismos de estruturação textual: anáfora; retificação; substituição; elipse; repetição; redundância. Operadores de sequenciação textual. Operadores discursivos. Pontuação.

O significado lexical e relações semânticas: sinonímia, antonímia, polissemia, denotação, conotação. Figuras de linguagem.

Conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento da língua portuguesa: estrutura e formação de vocábulos, elementos e processos; classes de vocábulos e seu papel na oração; o sistema flexional e sua relação com a concordância; períodos simples e composto: reconhecimento e classificação dos elementos constituintes.

Língua Estrangeira – Espanhol ou Inglês:

Tipologias textuais: narração, descrição, argumentação, injunção.

Usos do verbo: tempo, modo, aspecto, voz; formas afirmativa, interrogativa e negativa

Elementos não verbais e sua relação com o texto verbal: recursos gráficos e tipográficos; pontuação.

Relações semânticas: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia; polissemia; conotação, denotação; ironia; conhecimento lexical, formação de palavras, expressões idiomáticas.

Procedimentos de coesão e coerência: referenciação; substituição, elipse, marcadores discursivos, conectores lógicos; relações entre partes do texto.

Polifonia e intertextualidade: tipos de discurso; paráfrase, citação; inferência, pressuposição, subentendido.

Articulação de ideias: causalidade, consequência; generalização, particularização; comparação, contraste; argumentação, contra-argumentação; concordância, oposição; fato, opinião; exemplificação, enumeração; Intenção/ propósito comunicativo; concessão; condição; ênfase; conclusão.