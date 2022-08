Vestibular UnP: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular UnP: descubra como o processo seletivo funciona!

A UnP, Universidade Potiguar, é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte.

A instituição foi fundada em março de 1981 e oferece cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e EaD (educação a distância).

Devido ao grande número de cursos oportunidades oferecidas pelo centro, não é de se surpreender que ela seja a meta de muitos vestibulandos.

Quer descobrir mais sobre o vestibular da UnP? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender quais são as formas de ingresso na instituição.

UnP: vestibular tradicional

Existem diversas formas de ingressar na UnP. A mais conhecida delas é o vestibular tradicional, que é realizado de maneira online e que garante ao candidato a possibilidade de obter uma bolsa de até 100% do valor das modalidades.

Para essa modalidade, o candidato deve realizar sua inscrição. No dia do vestibular, ele precisará somente acessar o link da prova que será ser enviado por email e executá-la.

Após realizar a prova, o candidato já terá possibilidade de fazer sua matrícula antecipada, aguardando depois o resultado que será publicado em pouco tempo.

UnP: vestibular agendado

O vestibular agendado segue o mesmo padrão. Contudo, diferentemente do vestibular tradicional, no vestibular agendado o candidato tem a possibilidade de escolher o dia e a hora que lhe forem mais convenientes para realizar a prova.

O acesso à prova do vestibular agendado será permitido através de um link enviado ao email do candidato.

UnP: uso da nota do ENEM

A UnP também faz uso das notas obtidas pelos candidatos na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para classificar e selecionar os seus futuros alunos. A instituição também oferece bolsas de estudo para os candidatos dependendo da nota conseguida.

Existem algumas regras específicas dentro dessa modalidade. Dentre delas, podemos mencionar o fato de que o aluno não pode ter obtido nota igual a zero em nenhuma das provas do exame, incluindo a redação.