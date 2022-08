A Vivo está finalizando a semana com muitas oportunidades de emprego para quem busca crescimento profissional em uma empresa de sucesso. Acompanhe todas as informações e orientações sobre os cargos e como se inscrever em um deles.

Vivo tem mais de 100 vagas de emprego pelo país

Veja as informações sobre a Vivo e os cargos disponíveis pela empresa, neste momento.

Analista Administrativo Pleno – Desenvolvedor RPA / PBI

Analista BI Sênior | Brasília/DF

Administrador de Banco De Dados

Analista Comercial Senior | Sede Vivo Belo Horizonte/MG

Analista de Arquitetura Sistemas JR – Virtualização (VMWare)

Analista de Assessment Nuvem Pública SR

Analista de Banco de Dados Pleno

Analista de Experiência do Cliente Pleno

Analista de Indicadores Estratégicos SR

Analista de Logística Pleno

Analista de Operação PL 24×7

Consultor(a) Analytics

Administrador Cloud

Analista de Planejamento Comercial PL – SP

Analista de Planejamento Pleno – Supply Chain

Analista de Processos SR

Analista de Produtos Pleno

Analista de Produtos Sênior

Consultor(a) Banco De Dados (Oracle)

Analista de Produtos Senior – Internet da Coisas – Industria 4.0

Analista de Projetos Sênior | Gestão de Ofertas

Analista de Segurança da Informação Pleno ( Arquitetura de Segurança )

Analista de Suporte Comercial – Loja Centro Belo Horizonte/MG

Analista de Suporte Operações SR

Analista DevOps Jr.

Analista DevOps SR.

Analista Dispositivos Pleno

Analista Gestão Vendas Pleno l Porto Alegre/RS

Analista Implantação SR

ANALISTA JUNIOR DE PROJETOS

Analista Marketing CRM Pleno l Sede Vivo Eco Berrini – São Paulo/SP

Analista Planejamento Comercial Sr. Dir. Canais l Sede Vivo Eco Berrini São Paulo/SP

Analista Planejamento E Controle Pleno

Analista Planejamento E Controle Senior

Analista Pleno de Desenvolvimento e Operações Digitais de Cobrança

Analista Projetos Senior

Analista Sênior de Políticas de Crédito e Cobrança

Consultor(a) Business Intelligence

Analista Serviços Cliente Jr

Analista Suporte Cloud

Analista Suporte Operacao Senior (Full Stack Java)

Analista Suporte Vendas PL

Analista Telecom Jr [NOC]

ANALISTA TELECOM JR – PLATAFORMAS

Consultor (a) de Comércio Exterior

Analista Telecom Jr [Virtualização e Cloud]

Analista Telecom Pleno [Dev Java]

Analista Testes De Dispositivos Junior – São Paulo/SP

Arquiteto em Cloud

Arquiteto Soluções Nuvem Pública

Assistente Técnico(a)

Atendente CO

Atendente COE SR

Atendente de Agendamento e Controle

Atendente Especializado SR

Banco de Talentos / Jovem Aprendiz/ Engenharia

Cientista de Dados Senior

Consultor(a) Customer Success I

Consultor(a) Customer Success I | Implementation

Consultor(a) de Desenvolvimento de Dispositivos

Consultor(a) de Negócios Junior 8h – Loja Betim/MG

Analista de Canais Digitais Sênior – EcoBerrini São Paulo

Analista de Dados Pleno.

Veja também: Cushman abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para fazer parte do processo seletivo da Vivo, os candidatos podem preencher as informações solicitadas diretamente no site de inscrição. São várias oportunidades com muitos benefícios. Basta seguir as orientações da página e cadastrar currículo atualizado.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Veja todas as informações disponíveis diariamente aqui, no Notícias Concursos, e saiba mais.