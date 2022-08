Você pode ter uma NOTA de R$ 50 que VALE R$ 4 mil; veja como trocar

Você sabia que a sua nota de R$ 50 pode valer muito dinheiro? Colecionadores de moedas e cédulas, os chamados numismatas, são capazes de dar milhares de reais na compra de relíquias, como a nota rara de R$ 50.

Mas vale adiantar que não é qualquer nota de R$ 50 que pode ser comprada por um bom valor. Estamos falando da cédula que não possui a frase “Deus seja louvado” impressa. Atualmente o bem pode chegar a R$ 4 mil.

Nota rara de R$ 50 que vale R$ 4 mil

Desde o ano de 1986, todas as notas são impressas com a frase “Deus seja louvado”, no entanto, em 1994, foi retirada nos primeiros lotes de emissão das cédulas. Na ocasião, foi aprovado um projeto de lei que aboliu a frase religiosa sob a justificativa que o país era laico.

Porém, o projeto não prosseguiu em vigência, o que fez com a frase retornasse as notas brasileiras de R$ 50. Em razão disso, as cédulas que não possuem o “Deus seja louvado” são consideradas raríssimas.

Outra nota de R$ 50 que também é considerada rara é que possui a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo. Estima-se que apenas 400 mil unidades contendo a assinatura do executivo foram impressas.

Como vender notas raras?

Caso você tenha uma dessas notas raras, saiba que é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é por meio da casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”. Na plataforma, é possível cadastrar o item e enviar para avaliação.

Você também pode buscar compradores no site Tenor & Pellizzari, que funciona da mesma forma que o portal de leilão mencionado acima. A Sociedade Numismática Brasileira também pode ser encontrada no navegador.

Moedas de R$ 1 também podem valer muito dinheiro

Além das notas de R$ 50, os colecionadores também estão em busca de algumas moedas de R$ 1. Os itens almejados podem chegar ao valor de R$ 10 mil no mercado numismata.

Dentre as versões buscados, estão as moedas confeccionadas no período em que o Brasil sediou as Olimpíadas em 2016. O Banco Central (BC) emitiu milhares de moedas comemorativas, inclusive para a entrega da bandeira e de cada modalidade do evento.