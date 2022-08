Você usa cartão de crédito? Veja três formas de ser beneficiado

Atualmente, o cartão de crédito é um dos maiores aliados dos brasileiros na hora de efetuar uma compra. A ferramenta se usada de forma consciente proporciona ao usuário uma vida financeira mais saudável.

Além disso, o cartão de crédito pode ser muito vantajoso. Sendo assim, confira abaixo 3 formas de ganhar dinheiro com o seu cartão.

Veja 3 formas de ganhar dinheiro com o seu cartão de crédito

1.Programa de pontos do cartão

Muitos bancos e instituições financeiras oferecem aos seus clientes um programa de pontos através do cartão de crédito. Desta forma, assim que os pontos começam a ser acumulados, o usuário pode troca-los por:

Produtos e serviços disponibilizados pela plataforma do banco ou em lojas parceiras;

Por milhas e negociá-las em agências de viagens;

Abastecimento em postos de combustível parceiros;

Também é possível usar os pontos para receber desconto na fatura do cartão de crédito (isso dependerá do programa escolhido).

2. Pagamento de contas com o cartão de crédito

Os usuários também podem usar o seu cartão de crédito para pagar contas de água luz, internet ou telefone. Em alguns bancos é possível receber parte do dinheiro da operação de volta, como um cashback.

O PagBank, por exemplo, devolve até 16% do dinheiro de volta no pagamento de contas usando o cartão de crédito. Além disso, ao concentrar suas compras na ferramenta, é possível ganhar ainda mais pontos e milhas nos programas de fidelidade.

3. Benefícios da bandeira do cartão

Por fim, os usuários também podem contar com os benefícios trazidos pela bandeira na qual o seu cartão de crédito foi emitido. A Visa e a Mastercard, por exemplo, contam com programas de fidelidade que ofertam benefícios exclusivos.

É possível obter produtos variados, ter descontos, ou acesso a lugares como restaurantes, salas VIP de cinema e aeroportos, entre outras vantagens.

Cartão de crédito do Nubank

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados do mercado financeiro atualmente. O cartão do banco digital não possui anuidade e disponibiliza diversos benefícios. No entanto, na maioria das vezes o limite concedido é abaixo do esperado.

Portanto, confira abaixo algumas dicas para aumentar o limite do seu roxinho:

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.