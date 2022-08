Você vai se surpreender com essas 4 dicas para lavar banheiro

Lavar o banheiro é uma atividade necessária e que todo mundo precisa realizar em casa, pelo menos uma vez na semana. Sendo assim, é importante saber exatamente como realizar esse processo de forma correta e mais efetiva.

Existem alguns truques e produtos específicos que ajudam muito também e podem facilitar totalmente o processo. Vale lembrar que alguns requerem utilizar algum tipo de proteção para aplicar.

Para você não se perder na hora de realizar essa tarefa doméstica, separamos então algumas dicas para te ajudar. Confira a seguir.

Lavar o banheiro pode ser uma atividade menos cansativa

Com os produtos e as indicações corretas de como utilizá-los, você pode conseguir muito mais efetividade na hora de limpar o banheiro. Existem também diversos tipos de itens caseiros que vão ajudar bastante a economizar tempo.

Prepare alguns itens especiais:

Esponja ou escova para limpar o vaso sanitário;

Água sanitária;

Desinfetante com cheiro;

Panos de chão limpos;

Esponja para limpar azulejos, box e pia;

Vassoura e rodo.

Quando você já deixa tudo preparado, seu trabalho fica muito mais fácil e você consegue terminar mais rápido. Além disso, o banheiro precisa ser lavado com esmero para evitar proliferação de doenças e de microrganismos prejudiciais à saúde.

4 dicas para lavar o banheiro

Se você quer um banheiro impecável e cheiroso, então precisa de algumas dicas especiais para acertar na hora da limpeza. Se você já está com os itens necessários em mãos, é hora então de acompanhar nossas dicas e finalmente dar fim à sujeira.

Use produtos específicos para lavar banheiro

Uma dica importante é realmente utilizar produtos específicos para realizar a limpeza do banheiro. Quando você recorre a produtos que têm essa função, a sujeira e o limo saem de forma muito mais rápida e isso faz total diferença.

Sendo assim, veja no mercado aqueles produtos que têm função de eliminar limo do banheiro e dos rejuntes e que servem para desinfetar o vaso sanitário de forma bem efetiva.

Com isso, se for o caso, você consegue até mesmo desincrustar sujeira que está há tempos no local. Isso é bem útil caso você more numa casa alugada quando for lavar banheiro.

Separe utensílios apenas para esse cômodo

Um ponto importante é deixar alguns utensílios especificamente para esse uso. Nada de misturar panos e vassouras ou rodos para outra parte da casa. E isso faz todo o sentido, já que a sua casa pode se contaminar caso você não realize essa separação.

De todo modo, é muito importante que você deixe todos os itens que mencionamos acima apenas para usar no banheiro, e sempre à postos para que você não precise sair de lá para pegar nada.

Esse cuidado extra pode até evitar molhadeira na sua casa. Lembre-se disso e sua hora de lavar banheiro irá ficar ainda mais fácil.

Água quente pode ajudar

Quer conhecer uma mistura especial para deixar o chão do seu banheiro, do box e o blindex livres de germes e bactérias? Ferva água e misture com um pouco de vinagre e de detergente.

Jogue ainda bem quente em todo o chão do banheiro e do box e deixe agir bem. Em seguida, esfregue com uma vassoura destinada apenas para o chuveiro e então puxe com o rodo.

Essa mistura, com a água bem quente, pode ajudar a acabar com qualquer tipo de microrganismo e contribui para eliminar a gordura do box de forma bem efetiva.

Limpe o vidro do box com desengordurante

É muito importante lavar o box com bastante água corrente e então passar um bom detergente e lavar com uma esponja específica. O truque da água quente aqui vai muito bem, já que ajuda a acabar com a gordura.

Lave sempre por dentro e por fora, acabando com a sujeira dos dois lados. Bastante água quente para retirar o detergente vai ajudar a ter um box perfeito. E claro, não se esqueça de secar e passar um pouco de álcool para ajudar a deixar sem manchas.

Como vimos, lavar o banheiro é uma tarefa necessária, mas que requer alguns cuidados especiais para que você tenha uma limpeza perfeita e do jeito certo. Sendo assim, aproveite para separar todos os utensílios e começar a sua faxina no cômodo agora mesmo.