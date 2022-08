WHATSAPP: 4 funções aguardadas podem ser lançadas em 2022

O WhatsApp é o aplicativo de menagens instantâneas mais utilizado no Brasil, e a empresa responsável pelo mensageiro, a Meta, vem investindo cada vez mais para agregar na melhor experiência dos usuários.

Algumas funções, muito esperadas pelos usuários do aplicativo, podem ser liberadas ainda neste ano. Portanto, confira as novas ferramentas que podem ser lançadas em pouco tempo no mensageiro.

Ocultação do “visto por último” para contatos selecionados

Uma das funções mais requisitadas para o aplicativo é a ocultação do status “visto por último” para contatos específicos. Com o objetivo de atender a necessidade de maior privacidade dos usuários, a Meta deu início a fase de testes da nova função.

De acordo com o site WABetaInfo, o WhatsApp acrescentará uma nova opção nas configurações de privacidade, em que vai permitir que os usuários escolham entre as seguintes opções do “visto por último”: “Todos”, “Meus contatos”, “Ninguém” e “Meus contatos, exceto…”.

Administradores apagarem qualquer mensagem em grupos

No último sábado (30), mais uma novidade do WhatsApp foi descoberta. De acordo com o site especializado WABetaInfo, um novo recurso pode ser liberado nos grupos do mensageiro, em que permitirá que os administradores do chat conjunto apaguem para todos os participantes qualquer mensagem recebida.

A nova função foi descoberta na versão 2.22.17.12 do beta para Android e está, até o momento, em fase de desenvolvimento. Além disso, não se tem informações quanto ao seu lançamento e nem sobre sua disponibilidade para aparelhos do sistema iOS.

Função de transcrever mensagens de voz

De acordo com o site especializado WABetaInfo, uma nova função será testada na versão beta do mensageiro, nos dispositivos iOS, que permitirá transcrever mensagens de voz para texto de forma automática. Ainda, segundo as informações obtidas, o recurso só seria liberado para celulares de sistema iOS, pois para ser executado, é utilizado uma ferramenta específica da Apple.

A função ainda não está disponível para uso, mas, tudo indica que será liberada gradativamente a partir do final do ano.

Chatbot do WhatsApp

Além da novidade para os grupos do aplicativo, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pode lançar um Chatbot ainda este ano.

A função seria uma espécie de canal oficial do mensageiro, em que notificaria os usuários sobre todas as novidades relacionadas ao APP. Atualmente, a página de Status é utilizada para divulgar as novidades do WhatsApp.

Até o momento, não há informações se para acesso ao chatbot o usuário deverá se inscrever, ou se a utilização será de maneira automática.