WhatsApp facilita saída de usuários de grupos de conversa; confira a novidade

Se você sente vontade de sair de um grupo no WhatsApp, mas não quer ser notado pelos outros integrantes, saiba que a possibilidade chegou. O mensageiro acaba de anunciar a opção de sair de grupos discretamente, sem que os outros saibam ou percebam.

Nova ferramenta possibilita sair do grupo sem ser notado

O WhatsApp está oferecendo em sua versão beta, a opção dos participantes não saberem que você simplesmente “saiu do grupo”. A novidade foi descoberta pelo site especializado WABetaInfo.

Quando o usuário decidir sair de uma conversa em grupos, aparecerá a seguinte mensagem na tela: “Apenas você e os administradores do grupo serão notificados que você deixou o grupo.”

Sendo assim, em breve os usuários não terão que se preocupar com o mal-estar de serem questionados após saírem de grupos no WhatsApp, inclusive se esse grupo for da família ou de amigos, por exemplo.

Previsão para o lançamento do recurso

Como mencionado, a novidade se encontra em fase de desenvolvimento e testes para a versão beta do WhatsApp. Todavia, logo deve ser liberada para o público geral da plataforma de mensagens.

Então, se você deseja sair de um grupo sem causar conflitos, espere mais um pouco e curta a novidade que em breve chegará.

Sua conta do WhatsApp foi clonada? Veja como recuperá-la

O WhatsApp é a plataforma de mensagens mais utilizada pelos brasileiros. Por conta disso, quando o seu acesso é bloqueado, pode te causar dores de cabeça.

Normalmente, o WhatsApp é bloqueado quando alguém de má fé tenta clonar a conta. A prática permite que todas as informações do usuário sejam acessadas, possibilitando golpes futuros.

Por conta disso, uma boa dica para evitar esses crimes, é ativando a confirmação em duas etapas. Neste caso, se um criminoso tentar clonar a conta no mensageiro, não poderá acessá-la devido a bloqueio instantâneo.

Uma vez que o código extra de segurança é informado incorretamente na confirmação de duas etapas, o mensageiro bloqueia a conta durante 12h. Quando isso ocorre, o dono da conta recebe um SMS informando o ocorrido.

Logo, para recuperar o WhatsApp, basta aguardar as horas mencionadas.