WhatsApp: Novo recurso promete evitar que contas sejam hackeadas

O WhatsApp está desenvolvendo um recurso para proteger usuários de logins não autorizados ou tentativas de hacker. Foi encontrada na versão beta para Android uma atualização que solicita ao usuário verificar a autenticidade de uma tentativa de acesso em outro dispositivo através da confirmação do nome do aparelho e do horário em que a operação aconteceu.

De acordo com o que foi descoberto, a funcionalidade servirá como último recurso no combate aos acessos indevidos, muito válido nos casos em que o código de verificação for violado. Em síntese, o aviso no aplicativo pedirá uma confirmação para “mover a conta do WhatsApp para outro celular” e, na sequência, permitirá que o acesso seja rejeitado ou autorizado.

No entanto, até o momento não se sabe como o recurso funcionará. Sendo assim, é possível que o alerta seja emitido quando o aparelho principal esteja ligado, ou sem a necessidade do celular para autorizar ou não a migração da conta. Todavia, ainda não está claro a necessidade de habilitar a camada de segurança nas configurações do aplicativo.

Recurso em desenvolvimento

Por ainda estar em fase de desenvolvimento, a ferramenta não está disponível para os testadores. Além disso, por ser um recurso considerado inovador para o WhatsApp, a empresa deve querer anuncia-lo oficialmente.

De todo modo, antes que seja lançada, a função deve chegar na versão iOS do aplicativo. Para o WhatsApp Web, o recurso não deve ser disponibilizado, uma vez que o dispositivo tem menos prioridade no gerenciamento da conta do mensageiro.

Como recuperar sua conta bloqueada no WhatsApp

O WhatsApp disponibiliza a confirmação de duas etapas para proteger ainda mais a conta no aplicativo. Embora os dados sejam protegidos com criptografia, recorrentemente criminosos conseguem invadir e clonar a conta.

Porém, quando isso acontece o sistema do mensageiro realiza um procedimento de bloqueio da conta simultaneamente. Assim, os criminosos não conseguem acessar as informações do usuário.

Sendo assim, para recuperar a conta ‘roubada’, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS.

Feito isto, o invasor que estiver usando a conta será desconectado imediatamente, uma vez que o código extra de segurança indica o verdadeiro dono da conta.

Vale ressaltar que o WhatsApp fica bloqueado durante 12h. Após esse período, a conta pode ser usada novamente.