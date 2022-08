WhatsApp pode ganhar duas funções muito aguardadas; confira

No último sábado (30), mais uma novidade do WhatsApp foi descoberta. De acordo com o site especializado WABetaInfo, um novo recurso pode ser liberado nos grupos do mensageiro, em que permitirá que os administradores do chat conjunto apaguem para todos os participantes qualquer mensagem recebida.

A nova função foi descoberta na versão 2.22.17.12 do beta para Android e está, até o momento, em fase de desenvolvimento. Além disso, não se tem informações quanto ao seu lançamento e nem sobre sua disponibilidade para aparelhos do sistema iOS.

Chatbot do WhatsApp

Além da novidade para os grupos do aplicativo, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pode lançar um Chatbot ainda este ano.

A função seria uma espécie de canal oficial do mensageiro, em que notificaria os usuários sobre todas as novidades relacionadas ao APP. Atualmente, a página de Status é utilizada para divulgar as novidades do WhatsApp.

Até o momento, não há informações se para acesso ao chatbot o usuário deverá se inscrever, ou se a utilização será de maneira automática.

Como reagir mensagens com qualquer emoji no WhatsApp

No início deste mês, foi liberado para o WhatsApp uma nova opção de reagir a mensagens utilizando qualquer emoji. O recurso se trata de uma atualização da versão anterior, que limitava o uso de apenas seis figuras.

Além da possibilidade de reagir a uma mensagem, seja de texto, foto, vídeo, áudio ou arquivo, com qualquer emoji, o usuário também conseguirá usar diferentes tons de pele conforme a capacidade da figurinha.

Para verificar se a novidade chegou até você, é só pressionar por alguns segundos sobre alguma mensagem. Caso apareça um sinal de ‘+’ como uma sétima opção, significa que o recurso já está disponível no seu aplicativo.

No botão, é possível selecionar o emoji desejado ou até mesmo pesquisar pelo ícone de lupa. Como de costume, a funcionalidade está sendo liberado de forma gradativa, então é possível que demore a chegar no seu aparelho.