WhatsApp: Recurso permite esconder número de telefone no perfil

Recentemente, os testadores da versão beta do WhatsApp notaram que em breve será possível tirar o número de telefone da plataforma mensagens. O recurso ainda está em fase de desenvolvimento.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, os usuários poderão ocultar seus números do perfil e impedir que outros contatos possam saber dessa informação. Todavia, apenas os usuários do Android puderam perceber essa mudança.

A descoberta ainda indica que o novo recurso não será padrão, ou seja, o usuário terá que habilitá-lo nas configurações do mensageiro. Quando o usuário estiver em grupo, ele poderá optar por deixar o seu número visível ou oculto.

Caso ainda não tenha percebido, a funcionalidade parece com a disponibilizada pelo concorrente, Telegram, em sua plataforma.

Quando a novidade será lançada definitivamente?

Até o momento, não há uma perspectiva de lançamento da novidade, principalmente por ainda está em fase de desenvolvimento. Então, até o lançamento oficial, será preciso ter mais paciência para poder esconder o número de telefone dentro do WhatsApp.

WhatsApp permite apagar mensagens após dois dias

O WhatsApp anunciou mais uma novidade. Os usuários poderão apagar mensagens para todas as pessoas nas conversas até dois dias depois de enviadas.

Até então, os usuários tinham exatamente o limite de uma hora, oito minutos e 16 segundos para clicar em “apagar para todos”. Depois disso, a única opção disponível era “apagar para mim”.

No entanto, com a nova atualização, as mensagens enviadas equivocadamente poderão ser apagadas para todos após 48 horas. Vale ressaltar que o recurso de deletar mensagens foi introduzido na plataforma de mensagens em 2017.

Veja como apagar mensagens

Para apagar uma mensagem, o usuário deve segurar o dedo no conteúdo enviado para selecioná-lo. Ao estabilizá-lo, no topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção: “apagar para mim” ou “apagar para todos”.

A novidade foi anunciada através da conta oficial da rede social no Twitter. No texto, os administradores escreveram que “agora” as pessoas “terão um pouco mais do que dois dias” para deletar as mensagens.