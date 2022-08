WhatsApp: Saiba como rastrear uma pessoa e saber onde ela está em tempo real

Muitos não sabem, mas o WhatsApp possui um recurso que permite ao usuário informar a sua localização em tempo real.

Com o avanço da tecnologia, tem sido cada vez mais fácil localizar alguém. Muitos não sabem, mas o WhatsApp possui um recurso que permite ao usuário informar a sua localização em tempo real. No entanto, para isso é necessário permitir que o aplicativo utilize o sinal de geolocalização (GPS) do aparelho.

A funcionalidade possibilita que o usuário compartilhe a sua posição com um contato por um período que varia de 15 minutos a 8 horas. O recurso está disponível tanto para Android quanto para iOS. Veja como a seguir.

Veja como compartilhar a sua localização no WhatsApp

No Android

Abra o seu WhatsApp; Acesse a conversa com quem deseja compartilhar a localização; Toque no ícone do clipe de papel, na barra de digitação; Na sequência, clique em “Localização”; Escolha a opções de “localização em tempo real”; Depois, clique em “Continuar”; Pronto, sua localização aparecerá no chat da conversa como um quadro do maps.

No iOS

Abra o seu WhatsApp; Acesse a conversa que deseja compartilhar a sua localização; Feito isto, toque no ícone de “+”; Agora clique em “localização”; Selecione o tempo que deseja compartilhar a informação; Envie a sua localização no ícone da setinha e pronto.

Pronto, agora você já sabe compartilhar a sua localização em tempo real.

WhatsApp vai permitir esconder o modo ‘online’

Nesta terça-feira (09), o WhatsApp anunciou um dos recursos mais esperados pelos usuários. Trata-se da ocultação do status “online” que aparece em todas contas.

De acordo com a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, o novo recurso está sendo liberado gradativamente, mas garante que estará disponível para todos até o final deste mês.

Para ocultar o status “online” de seus contatos é bem simples. Confira o passo a passo:

Acesse as configurações do WhatsApp e selecione “Conta”;

e selecione “Conta”; Clique em “Privacidade”;

Clique em “Visto por último e online”;

Escolha quem pode ver o “visto por último” (“Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”);

Escolha quem pode ver o “online” (todos ou a mesma opção escolhida no “visto por último”).

É importante salientar que, ao ocultar a informação, o usuário também será impossibilitado de ver o status de seus contatos.