WhatsApp: Saiba como REAGIR MENSAGENS com qualquer emoji

Recentemente, foi liberado para o WhatsApp uma nova opção de reagir a mensagens utilizando qualquer emoji. O recurso se trata de uma atualização da versão anterior, que limitava o uso de apenas seis figuras.

Além da possibilidade de reagir a uma mensagem, seja de texto, foto, vídeo, áudio ou arquivo, com qualquer emoji, o usuário também conseguirá usar diferentes tons de pele conforme a capacidade da figurinha.

Para verificar se a novidade chegou até você, é só pressionar por alguns segundos sobre alguma mensagem. Caso apareça um sinal de ‘+’ como uma sétima opção, significa que o recurso já está disponível no seu aplicativo.

No botão, é possível selecionar o emoji desejado ou até mesmo pesquisar pelo ícone de lupa. Como de costume, a funcionalidade está sendo liberado de forma gradativa, então é possível que demore a chegar no seu aparelho.

WhatsApp será bloqueado em alguns aparelhos

O WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares. Recentemente, o mensageiro informou que a atualização do aplicativo ficará incompatível com os sistemas operacionais mais antigos. Estão incluídos nesta lista iPhones (iOS), Android, KaiOS, entre outros. A medida vale a partir de meados de outubro deste ano.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp” disse a empresa.

Confira os modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp

Veja a seguir:

iPhone 6S; iPhone 6S Plus e iPhone SE.

Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2.

Galaxy Trend Lite; Galaxy Xcover 2; Galaxy Trend II; Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini.

ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987

Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S.

Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.