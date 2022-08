WHATSAPP será bloqueado em alguns celulares; confira a lista

O WhatsApp será bloqueado de alguns celulares. De acordo com informações do mensageiro, a atualização do aplicativo vai ficar incompatível com os sistemas operacionais mais antigos. Estão incluídos nesta lista iPhones (iOS), Android, KaiOS, entre outros. A medida vale a partir de meados de outubro deste ano.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp” disse a empresa.

Confira os modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp

Veja a seguir:

iPhone 6S; iPhone 6S Plus e iPhone SE.

Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2.

Galaxy Trend Lite; Galaxy Xcover 2; Galaxy Trend II; Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini.

ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987

Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S.

Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.

WhatsApp conta com novidades

Atualmente, os usuários do WhatsApp já estão recebendo o novo recurso da plataforma que permite reagir a mensagens com emojis. A novidade foi anunciada e já está sendo liberada aos poucos para as versões Android e iOS do mensageiro.

A partir de agora, já é possível reagir aos conteúdos com seis opções diferentes de figuras, sendo a de joia, coração, chorando de rir, espantado, chorando de tristeza e mãos juntas. A ferramenta economizará o tempo dos usuários da plataforma de mensagens.

De acordo com a Meta, a nova funcionalidade está disponível a partir das versões 2.22.9 para iOS e 2.22.8 para Android. Todavia, a empresa não estipulou um prazo para que todos os usuários possam ter acesso a recurso.

Contudo, é importante enfatizar que caso queira ter a funcionalidade disponível o mais rápido possível no seu WhatsApp, basta buscar atualizar o aplicativo.