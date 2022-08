WhatsApp tem função de rastreio para contatos; veja como usá-la

Com o avanço da tecnologia muitas coisas que antes eram consideradas de difícil acesso podem ser encontradas e executadas com apenas alguns cliques no celular. A exemplo, a possibilidade de rastrear uma pessoa pelo WhatsApp.

Quem deseja realizar o procedimento deve se certificar de que a pessoa está conectada à internet. Sem isso, não é possível que o recurso funcione. Além disso, é necessário que o aparelho esteja de modo a permitir que o mensageiro utilize o sinal de GPS.

Caso um dos requisitos mencionados acima não esteja ativado, não tem como o rastreio funcionar. Mas, com as etapas verificadas e em funcionamento, já é possível partir para a fase do rastreio.

Como saber a localização de uma pessoa pelo WhatsApp

Atualmente, os usuários do WhatsApp podem saber a localização de uma pessoa durante os períodos de 15 minutos, 1 hora ou 8 horas. Também existe a opção de localização em tempo real, cujo tempo é ilimitado.

Veja como ativar essa função em celulares Android e iOS:

Android

Abra a conversa com quem deseja compartilhar a sua localização; Depois, toque no ícone de clipe de papel; Feito isso, clique em “Localização” e, em seguida, selecione “Localização em tempo real”. Vá em “Continuar” e defina o tempo de compartilhamento. Clique no botão de seta verde que irá permitir que você compartilhe o lugar em que está; A localização é exibida no chat em formato de quadro. Para acompanhar, basta abrir o mapa e clicar na opção “Ver localização em tempo real”.

iOS

Abra a conversa com o contato que deseja compartilhar a sua localização; Na sequência, clique no “+”; Em seguida, toque em “Localização”; Para finalizar, selecione o tempo (15 minutos, 1 ou 8 horas) em que deseja manter a informação disponível. Mande a mensagem clicando na seta.

Vale ressaltar que a ferramenta é original do WhatsApp, sem necessidade de utilizar outros aplicativos ou softwares para o seu funcionamento.

Nova ferramenta possibilita sair do grupo sem ser notado

O WhatsApp está oferecendo em sua versão beta, a opção dos participantes não saberem que você simplesmente “saiu do grupo”. A novidade foi descoberta pelo site especializado WABetaInfo.

Quando o usuário decidir sair de uma conversa em grupos, aparecerá a seguinte mensagem na tela: “Apenas você e os administradores do grupo serão notificados que você deixou o grupo.”

Sendo assim, em breve os usuários não terão que se preocupar com o mal-estar de serem questionados após saírem de grupos no WhatsApp, inclusive se esse grupo for da família ou de amigos, por exemplo.