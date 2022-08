WhatsApp vai permitir esconder o modo ‘online’; veja como fazer

Nesta terça-feira (09), o WhatsApp anunciou um dos recursos mais esperados pelos usuários. Trata-se da ocultação do status “online” que aparece em todas contas.

De acordo com a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, o novo recurso está sendo liberado gradativamente, mas garante que estará disponível para todos até o final deste mês.

Para ocultar o status “online” de seus contatos é bem simples. Confira o passo a passo:

Acesse as configurações do WhatsApp e selecione “Conta”;

e selecione “Conta”; Clique em “Privacidade”;

Clique em “Visto por último e online”;

Escolha quem pode ver o “visto por último” (“Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”);

Escolha quem pode ver o “online” (todos ou a mesma opção escolhida no “visto por último”).

É importante salientar que, ao ocultar a informação, o usuário também será impossibilitado de ver o status de seus contatos.

WhatsApp lança função de sair de grupos sem ser notado

No último mês, o WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, informou que o mensageiro está desenvolvendo em sua versão para Android e iOS um recurso que permitirá aos usuários saírem de grupos discretamente.

A novidade estava sendo testada, mas agora está disponível no mensageiro. Com a nova ferramenta, um integrante de um grupo poderá sair sem que todos os usuários visualizem a ação. A notificação chega apenas para o administrador.

Como funciona o novo recurso

Não será mais necessário esperar um horário menos movimentado para sair dos seus grupos, a nova opção do WhatsApp deve garantir uma discrição maior, já que os membros não poderão visualizar a ação.

Ademais, a nova opção vai permitir que apenas o administrador saiba quem saiu do respectivo grupo. Dessa forma, o WhatsApp pretende acabar com o “tal pessoa saiu” no grupo, notificando os demais usuários.

Como recuperar sua conta bloqueada no WhatsApp

O WhatsApp disponibiliza a confirmação de duas etapas para proteger ainda mais a conta no aplicativo. Embora os dados sejam protegidos com criptografia, recorrentemente criminosos conseguem invadir e clonar a conta.

Porém, quando isso acontece o sistema do mensageiro realiza um procedimento de bloqueio da conta simultaneamente. Assim, os criminosos não conseguem acessar as informações do usuário.

Sendo assim, para recuperar a conta ‘roubada’, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS.