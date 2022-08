WhatsApp: Veja como transcrever áudios no aplicativo

Para os usuários do WhatsApp que não gostam de passar minutos ouvindo áudios, a Take Blip lançou um novo recurso que permite que transforma as mensagens de voz em texto pelo próprio mensageiro.

O novo serviço, chamado de “Viratexto” é gratuito e muito fácil de usar. A expectativa é que cerca de 50 mil áudios sejam transcritos nos próximos dias.

Como usar o novo serviço?

Para utilizar o Viratexto é bem simples. O usuário deverá adicionar o número (31) 97228-0540 em seu WhatsApp e enviar o áudio para a conversa no chat. A função aceita áudios de até 4 minutos.

É importante salientar que o atendimento é automatizado, portanto, não é feito por uma pessoa. Além disso, os dados são criptografados, para proporcionar mais segurança aos usuários e o serviço pode ser encerrado a qualquer momento.

De acordo com o dono da Take Blip, a ferramenta de transcrição do áudio foi elaborada para facilitar o dia a dia dos usuários do WhatsApp.

“Começamos a testá-lo, primeiro, internamente. Durante uma reunião interna com toda a empresa, nosso CEO, Roberto Oliveira, já empolgado com a solução, comentou sobre essa funcionalidade. Em pouco tempo, vários funcionários se engajaram e passaram a usar o recurso de transcrever áudios do WhatsApp em texto. Observamos uma ótima recorrência e taxa de retenção [e], com isso, decidimos apostar na ferramenta e abrir seu uso para fora da companhia”, disse Milton Stiilpen.

WhatsApp lança nova função de compras de supermercado pelo aplicativo

Nesta semana, o WhatsApp lançou uma nova função em seu aplicativo que pode ajudar muitos usuários do dia a dia. Agora, os usuários podem realizar compras de supermercado diretamente do aplicativo de mensagens. O serviço foi disponibilizado pela Meta em parceria com a empresa JioMart.

De acordo com a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, os usuários do mensageiro podem adquirir produtos alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal, livros muito mais. Para realizar as compras, basta enviar a palavra “HI ao contato do JioMart. É importante salientar que, no momento, o serviço só está disponível na Índia.

Após enviar a mensagem para iniciar as compras, o usuário só precisará clicar em um botão para dar início ao procedimento de escolha dos produtos, por meio do catálogo. Todo o processo é realizado no aplicativo de mensagens, desde a escolha dos produtos ao pagamento e confirmação de entrega.