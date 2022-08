WhatsApp Web: É possível desativar as notificações no computador

Para as pessoas que usam o WhatsApp Web com frequência, é interessante manter as notificações do mensageiro ativadas no computador. No entanto, em caso de distração ou excesso de mensagens, é importante saber desativá-las.

No canto superior esquerdo, clique no ícone de “Três pontos”;

Em seguida, acesse a aba de “Configurações”;

Na aba selecionada, roque em “Notificações”;

Feito isso, você pode desativar outras notificações específicas que estavam marcadas previamente, como “Sons”, “Notificações de área de trabalho” ou “Pré-visualização de mensagem”;

Caso queira desativar todas as notificações, marque a opção “Silenciar todas as notificações” ou “Silenciar notificações e reações”;

Por fim, selecione por quanto tempo você quer manter o silêncio e clique em "Silenciar notificações" para confirmar a operação. Como silenciar conversas no WhatsApp Web? Caso esteja recebendo mensagens de um contato ou grupo específico, saiba que é possível selecionar as notificações individualmente. Confira a orientação a seguir: Na área dos chats, selecione a conversa que deseja silenciar; Depois disso, clique no ícone de "Seta" para acessar o menu; Para prosseguir, basta tocar em "Silenciar notificações" e escolher entre "8 horas", "1 semana" ou "Sempre". Como desconectar o WhatsApp Web? Outra opção para evitar distrações, é sair do WhatsApp Web. Veja como: Clique no ícone de "Três pontos" na parte superior esquerda; No menu, selecione "Desconectar" e confirme a ação. Veja como colocar duas fotos no seu perfil do WhatsApp Usuários do WhatsApp podem colocar duas fotos no perfil do aplicativo. Embora o mensageiro não possua uma ferramenta específica para essa edição, é possível juntar duas fotos em um outro aplicativo e transformá-las em uma única mídia para então ser usada. Mesmo que pareça complicado, saiba que o procedimento é bem simples e prático. Veja como juntar duas fotos pelo Instagram Abra o Instagram em seu celular; Vá na opção de criar um Story; Em seguida, clique em "Layout" no menu à esquerda; Selecione um layout de tela dividida e tire uma foto ou carregue a imagem da câmera para preencher a foto da esquerda e a da direita; Ajuste a posição das imagens e toque no ícone de "Confirmar" ao centro da tela; Em vez de publicar o Story, toque no ícone de "Três pontos" no canto superior direito e selecione "Salvar"; Pronto! Caso não queira postar a montagem no seu Story, descarte-a. Vale ressaltar que outros aplicativos que ofereçam a mesma opção de montagem também podem ser usados. Veja como trocar a foto do perfil Com a imagem das duas fotos salva na sua galeria, agora troque a foto de perfil do WhatsApp. Confira o passo a passo: Abra o WhatsApp no seu celular; Vá até as "Configurações"; Toque na sua foto e, depois, no ícone de "Câmera"; Na próxima tela, escolha a opção "Galeria"; Feito isto, selecione a imagem que você criou, ajuste-a no espaço indicado; Para finalizar o procedimento, clique em "OK".