Wilson Sons oferece vagas de emprego para diversas áreas e funções

A Wilson Sons, maior operador integrado de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, oferece vagas de emprego para diversas áreas e funções. As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Santo André (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Imbituba (SC) e Vitória (ES).

Há chances para os cargos de Advogado(a) Pleno – Contencioso Cível, Advogado Sr – Contratos, Analista Administrativo Jr., Analista Comercial Sênior, Analista de Comunicação Institucional PL (PCD), Analista de Comunicação Pl, Analista de Dados Pl, Analista de Gestão de Fornecedores e Terceiros Pl, Analista de Gestão de RH Pl, Analista de Gestão PL, Analista de Infraestrutura de TI Jr, Analista de Infraestrutura de TI Pl, Analista de Infraestrutura de TI Sr, Analista de Infraestrutura de TI Sr (Telecom e Segurança), Analista de Inteligência em Suprimentos Pleno, Analista de Novos Negócios Sr – Projetos, Analista de Operações de Rebocadores Jr, Analista de Operações de RH Pl, Analista de Pricing Sênior, Analista de Projetos Comerciais, Analista de Remuneração Sr, Analista de Seguros, Estágio em Controladoria Contábil, Estágio em Inovação, Estágio em Segurança do Trabalho, entre outros.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a posição desejada, mas há oportunidades para profissionais com ou sem experiência anterior e diferentes níveis de escolaridade. É importante notar, contudo, que os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar no regime de escala e turnos.

Os interessados poderão acessar o site https://wilsonsons.gupy.io/ para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

A Wilson Sons oferece uma grade completa de serviços para empresas que atuam na indústria de óleo e gás, no comércio internacional e na economia doméstica, conectando as melhores soluções aos resultados esperados pelos seus clientes. Com ampla presença nacional, a Companhia opera dois terminais de contêineres, um no porto de Salvador, Bahia (Tecon Salvador), e outro em Rio Grande, no Rio Grande do Sul (Tecon Rio Grande); além de duas bases de apoio offshore, uma no Rio de Janeiro e uma em Niterói; dois Centros Logísticos (localizados em São Paulo e em Pernambuco); dois estaleiros no Guarujá (SP); e uma das maiores agências marítimas independentes do país.

Além disso, a companhia atua de forma inovadora e oferece serviços para toda a cadeia de suprimento, com mais de 180 anos de experiência.