Work On anuncia vagas de emprego pelo Brasil

Uma das maiores Shoppers de marketing e propaganda no Brasil, a Work On, anuncia novas posições de trabalho em cidades por todo o território nacional. Todas as vagas são efetivas e estão disponíveis para atuação em diversas áreas dentro da companhia. Continue acompanhando para ter acesso a todos os detalhes.

Work On divulga novas posições de trabalho

Referência em publicidade e propaganda, a Work On divulgou novas oportunidades de trabalho. Para tornar-se um dos colaboradores será exigido habilidades dentro da área que pretende ocupar, além de morar em regiões onde a companhia possui vagas, disponíveis nas cidades de São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Contagem, Sorocaba, Brasília, Vila Velha e Ribeirão Preto.

Com remuneração fixa e compatível ao mercado, todos os selecionados também recebem alguns benefícios, que podem incluir vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, vale transporte, convênio médico e convênio odontológico

Confira as vagas disponíveis para candidatura e suas respectivas regiões de atuação conforme anunciado no InfoJobs:

Promotores de Merchandising — São Paulo e Ribeirão Preto;

Vendedores nível Pleno — Contagem;

Vendedores Balconistas — todo o Brasil;

Supervisores de Trade Marketing — Brasília;

Vendedores nível Júnior — Rio de Janeiro e São Paulo;

Promotores de Vendas nível Júnior — Belo Horizonte;

Promotores Líderes — São Paulo;

Analistas de Execução — São Paulo.

Como se candidatar

Para tornar-se um funcionário da empresa Work On, todos os critérios devem ser atendidos e o interessado deve preencher sua ficha de cadastro na colocação que pretende ocupar através da página de inscrição.

