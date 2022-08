Zinzane abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

A Zinzane, uma marca de moda fundada em 2002, no Rio de Janeiro, na Babilônia Feira Hype, atualmente, com uma loja online e mais 150 lojas próprias espalhadas por 24 estados do país, anuncia vagas de emprego. Confira como se candidatar.

Zinzane anuncia oportunidades de emprego

A Zinzane, loja de roupas presente em todo o país, abre oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuação, com e sem experiência profissional. Veja os cargos ofertados:

Analista de E-commerce;

Assistente de Compras;

Assistente de E-commerce;

Assistente de Estilo;

Auxiliar de logística;

Auxiliar de logística – Belo Horizonte;

Banco de Talentos;

Business Partner – com foco em atração de talentos – Brasília;

Business Partner – com foco em atração de talentos – RJ;

Business Partner – com foco em atração de talentos – SP;

Comprador(a);

Gerente de loja;

Gerente de Loja – Barueri | Shopping Tamboré;

Gerente de loja – Nova Iguaçu;

Gerente de loja – Rio de Janeiro;

Loja – Vendedor(a);

Operador de Loja Vendedor(a) – BH Shopping;

Vendedor(a) – Outlet Premium Itaquaquecetuba;

Vendedor(a) – Porto Belo;

Vendedor(a) – Ribeirão Preto;

Vendedor(a) – São Roque | Catarina Fashion Outlet;

Vendedor(a) | Shopping Eldorado;

Vendedor(a) – Shopping Partage Campina Grande;

Vendedor(a) – Vila Velha;

Visual Merchandiser – Campinas;

Visual Merchandiser – Fortaleza;

Visual Merchandiser – Recife;

Visual Merchandiser – Ribeirão Preto;

Visual Merchandiser – São Roque | Outlet Catarina Fashion.

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever em uma das vagas de emprego abertas para contratação na Zinzane, devem acessar o link de participação, considerar todas as informações referentes a oportunidade de interesse e clicar em “Candidatar-se para a vaga“.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.