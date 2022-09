10 aplicativos para estudar para concurso público

Se você é um concurseiro e deseja passar nas próximas provas, conquistando a vaga tão sonhada, pode utilizar a tecnologia de diversas maneiras em seu favor. A princípio, com o auxílio dos aplicativos disponíveis no mercado, é possível aumentar a sua eficiência, organização, produtividade e ainda ganhar uma motivação a mais.

A utilização das ferramentas digitais para o estudo, é uma maneira de facilitar os processos de aprendizado, e de certa forma, melhorar a assimilação do conteúdo que irá cair na avaliação. Todavia, o estudante ainda tem que pôr a mão na massa, ser disciplinado e ter foco, mas os aplicativos podem auxiliar de vários modos.

Com a ajuda da tecnologia o estudante consegue se concentrar da melhor maneira em sua rotina diária. Quem deseja passar na prova do concurso público deve procurar pelas ferramentas e aplicativos certos, capazes de aumentar a sua produtividade e sua dedicação ao estudo das matérias que deverão cair.

Vejamos abaixo alguns aplicativos para estudar para concurso público. É indicado que você escolha os que melhor atendem às suas necessidades. Desse modo você irá otimizar seu tempo, se qualificar da melhor forma, e ganhar eficiência em suas tarefas, da maneira correta para conquistar sua vaga.

1 – Aprovado

Este é um dos melhores aplicativos desenvolvidos para o concurseiro. Ele auxilia na organização de seus estudos de uma maneira prática e ágil. Ademais, as atividades são classificadas em tipos diferenciados de matéria e conteúdo. A ferramenta constrói um calendário na forma de gráficos, onde o estudante vê seu desempenho.

2 – Partiu Revisar

Partiu Revisar é uma outra ferramenta bastante requisitada. Aliás, ela foi desenvolvida para que o concurseiro evite a chamada “curva do esquecimento”, utilizando revisões periódicas dos conteúdos através de uma rotina. Dessa forma você aumenta a sua produtividade e assimila melhor as matérias que deverão cair na prova.

3 – Simulados App

Este aplicativo disponibiliza ao concurseiro, mais de 40 mil questões para serem feitas, divididas em diversas categorias, com administração e direito, por exemplo. A ferramenta também oferece a possibilidade de você acompanhar o seu desempenho, te dando uma direção dos assuntos que devem ser melhorados.

4 – Trello

O Trello é uma ferramenta que permite te ajudar na organização de seu estudo diário. Com ele é possível criar quadros com cada tarefa que deve ser feita no seu dia a dia. Pode-se listar as matérias e o conteúdo de estudo que irá cair na prova, e dividi-los por dia da semana. Todavia, é um aplicativo que, se bem usado, pode aumentar a produtividade.

5 – Easy Study

Este é outro app para a organização de sua rotina de estudos. Com ele você pode controlar de uma maneira mais eficiente as matérias que deve estudar, e receber notificações sobre o conteúdo. Em conclusão, ele ainda mostra os assuntos em concursos específicos, facilitando seu dia a dia.

6 – Simple Mind Lite Map

A ferramenta permite a seu usuário a criação de mapas mentais para ajudar em seus estudos. O app ajuda na memorização das matérias e das informações mais importantes. Dessa forma, ele apresenta uma grande variedade de recursos para auxiliar na sua rotina de estudante, aumentando a assimilação de conteúdo do concurso público.

7 – AppBlock

O AppBlock é bastante útil para estudantes que têm dificuldades em se concentrar, devido a seus aparelhos como celular, computador, tablets, etc. Ele bloqueia os outros aplicativos utilizados por um tempo, auxiliando no foco dos estudos. Desse modo você se livra de distrações.

8 – Biblioteconomia

Com este aplicativo, o concurseiro pode realizar uma série de simulados, com opções diferenciadas de conteúdo. Em síntese, pode-se focar em questões específicas, refazer as questões que errou, e encontrar editais de concursos públicos abertos. Ele também produz um relatório sobre os estudos.

9 – Alerta concurso

Este aplicativo alerta o concurseiro da abertura de novos editais. Analogamente, você pode definir áreas de interesse, regiões e marcar como favorito um tipo específico de concurso. É uma boa alternativa que auxilia o estudante a encontrar concursos de seu interesse, sem ter a necessidade de pesquisar na internet.

10 – Evernote

O Evernote é um aplicativo que pode ser utilizado como uma agenda integrada. Em suma, ele auxilia na organização de sua rotina, de forma a conciliar os estudos com outras atividades, como trabalho, compromissos, exercícios físicos, etc. Além disso, ele possibilita fazer anotações durante uma aula o preparando para a prova.