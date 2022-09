10 maneiras de consertar LG Smart TV WiFi continua desligando automaticamente

Há um problema com o desligamento do LG TV WiFi que você pode ter ouvido falar ou saber. Ou há um problema ao conectar a TV à Internet? Para solucionar um problema de rede, a primeira etapa é verificar seu status. Se você não verificar o status da rede, não poderá corrigi-lo. As TVs LG oferecem uma excelente experiência de usuário, acessível e eficiente.

Durante uma sessão de binge-watching, pode ser frustrante se o WIFI da sua TV desligar enquanto assiste a um programa. As informações neste artigo ajudarão você a resolver esse problema por conta própria.

Como corrigir o WiFi da LG Smart TV desativado

A primeira coisa a verificar se o seu LG TV WIFI está desligado é se as suas configurações de WIFI estão ativadas.

Além disso, certifique-se de ter um sinal WIFI forte. Você pode não estar ciente de que alguém o desligou. É possível que o software da sua TV não esteja atualizado se não for o caso. Algumas TVs podem se atualizar automaticamente.

Há também uma chance de que a incompatibilidade seja o seu problema se você se enquadrar na segunda categoria. Alguns bugs de software também podem causar o problema subjacente. Além disso, configurações incorretas de data, hora e DNS também podem interferir na ativação do LG TV WIFI.

Deve ser possível converter o nome do endereço da web em um endereço IP da web com a ajuda de um servidor DNS. Caso contrário, pode haver um problema com o hardware da sua TV LG se nenhuma das soluções funcionar.

Tente desligar/ligar a TV

Não há botão de reinicialização forçada nas TVs LG modernas. Aqui estão as etapas que você precisa seguir se suspeitar de problemas de software:

1. Desconecte fisicamente a TV da tomada elétrica.

2. Aguarde cerca de dois minutos para que o processo seja concluído.

3. Reconecte a TV.

Reinicialização suave ou ciclo de energia são outros nomes para este método. Nossa recomendação é baseada em sua alta eficácia. A TV foi reiniciada. A razão pela qual começamos com isso é que é simples e não requer nenhuma habilidade técnica.

Além disso, os bugs de software são os principais responsáveis ​​por esse problema de conectividade.

Verifique suas configurações de Wi-Fi

Pode ser possível corrigir o problema ligando sua TV LG. E você também deve verificar se digitou o nome de rede e a senha corretos para se conectar à sua TV LG, se isso não funcionar.

Pode ser necessário desligar o botão liga/desliga da TV e do roteador por 30 segundos. Depois disso, ligue o interruptor de alimentação novamente. Há um problema comum quando se trata de saber se o seu WIFI está ligado ou não. Portanto, certifique-se de que ele esteja ativado. E. Verifique se sua rede WiFi está ativa.

Você pode fazer isso selecionando Configurações na tela inicial. Vá para Rede e role para baixo. O botão de seta para a esquerda o levará ao menu Rede se ele não aparecer.

Selecione a conexão Wi-Fi. Entre as redes disponíveis, selecione a rede WIFI que deseja usar. Agora, por favor, digite sua senha. E clique Conectar.

Reinicie a LG TV

No conforto da sua sala de estar, você pode curtir seus programas, filmes e muito mais em smart TVs. Mas, ao contrário de outros dispositivos inteligentes, as Smart TVs são propensas a erros de software que podem ser corrigidos com a reinicialização. O botão de reinicialização não é mais encontrado em muitas TVs inteligentes modernas. As etapas a seguir mostrarão como reiniciar uma smart TV sem um botão de reinicialização.

Aqui estão os passos que você precisa seguir para reiniciar sua nova televisão LG:

Conecte o cabo de alimentação na tomada da parede e desconecte-o. Aguarde dois minutos e repita. O cabo de alimentação deve ser conectado à tomada da parede. E espere dois minutos e repita. Você pode ligar sua televisão LG pressionando o botão liga / desliga no controle remoto ou no painel. Também é possível usar o botão liga / desliga no painel lateral da TV, se houver um disponível.

Verifique seu roteador

O WiFi da sua TV LG está desligado? Pode haver um problema com seu roteador WiFi.

A conexão com a Internet de seus outros dispositivos pode ser verificada. Verifique se a senha do WiFi está correta. Além disso, verifique se você não está usando outra frequência WiFi que possa estar causando esse problema. Se a conexão WiFi da TV ainda não estiver funcionando, verifique se o roteador está bloqueando.

Seu roteador WiFi precisa ser reiniciado. Como resultado, o endereço de rede será atualizado e, na maioria dos casos, o problema será resolvido.

Definir configurações de DNS

Também é possível corrigir o WIFI desligado configurando seu DNS. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Você pode acessar o menu pressionando o botão Menu. Na tela da TV, selecione Configurações. Em seguida, clique em Todas as configurações. E clique no botão Rede. Agora, clique no botão de conexão WI-FI. E clique em Configurações Avançadas de WI-FI. Em seguida, clique em Editar. No campo de endereço IP, insira um endereço IP do alcance do seu roteador. No campo Subnet Mask, insira a máscara de rede do roteador. Agora, no campo Servidor DNS, digite o endereço DNS. E, por favor, pressione o botão Conectar.

Pode haver problemas com servidores DNS, assim como qualquer outro servidor. A solução é definir manualmente a localização do DNS se o seu DNS não estiver funcionando e nada mais parecer funcionar.

Servidores DNS gratuitos 8.8.8.8 e 8.8.8.4 estão disponíveis no Google.

O mesmo procedimento deve ser seguido ao usar 8.8.8.8. Depois de selecionar o servidor DNS, digite 8.8.8.8 e salve as configurações.

Além de um bug genérico, problemas de atualização automática e alteração da hora do sistema, existem vários motivos pelos quais sua TV LG tem data e hora erradas.

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para definir a data e a hora da sua TV LG corretamente.

As etapas a seguir irão guiá-lo através da alteração da hora e data na sua LG Smart TV:

Vá para a página Configurações. Em seguida, selecione Em geral. E selecione Data e Hora no menu. Se você estiver conectado à Internet, selecione Automático. Você pode selecionar Manual se o seu LG Smart TV não tem conexão com a Internet. Além disso, verifique se a hora e a data estão definidas corretamente. Em seguida, clique no OK botão.

Agora, você precisa definir a hora e a data na sua Smart TV com precisão. Você pode encontrar o menu de configurações na sua TV. E certifique-se de ajustar a data para ontem ou hoje.

Além disso, verifique se o tempo está correto também. Além do fuso horário, você também pode definir manualmente o AM ou o PM.

Alterar configuração de país

Às vezes, é possível corrigir o problema alterando a configuração do país. Você pode fazer isso seguindo estas etapas:

Clique em Em geral. País dos Serviços LG. O marcador para Definir local automaticamente deve estar desmarcado. E escolha um país diferente daquele que você selecionou anteriormente. Então clique “Sim“

Reinicie a TV agora. Você também deve confirmar que pode se conectar ao WiFi sem problemas.

Redefinição de fábrica LG Smart TV

A LG smart TV precisa ser redefinida de fábrica se nenhum dos métodos de solução de problemas funcionar. Sua TV será redefinida para as configurações de fábrica se você fizer uma redefinição de fábrica. Além disso, ele remove quaisquer arquivos de dados corrompidos ou errados. E como resultado desse processo, seu dispositivo também será atualizado com o software mais recente.

Muitos problemas podem ser resolvidos com a redefinição de fábrica. Você pode usá-lo se não puder corrigir o problema usando outros métodos.

As etapas a seguir o guiarão pela redefinição de fábrica da sua televisão LG:

Agora você pode alterar manualmente sua configuração de país para a original. E certifique-se de que a configuração Definir país automaticamente esteja desmarcada.

Redefinir sua TV LG para as configurações de fábrica é tão fácil quanto seguir estas etapas:

1. No controle remoto, pressione o botão Botão de energia.

2. Em seguida, na tela inicial, toque no ícone Configurações.

3. Agora, escolha Geral. E selecione “Redefinição de dados de fábrica.”

4. Selecione Sim. E agora você pode redefinir sua TV LG seguindo as instruções na tela.

Depois que sua TV LG tiver sido redefinida de fábrica, desligue a TV e ligue-a novamente após alguns minutos.

Vá para Configurações na sua TV para ver se novas atualizações podem corrigir seus problemas de WiFi. Verifique se há atualizações e instale-as se estiverem disponíveis.

Selecione Geral no menu. Por favor, role para baixo. Selecione Sobre esta TV no menu. Em seguida, certifique-se de que Permitir atualizações automáticas esteja ativado. Agora, para verificar atualizações, clique em Verificar atualizações.

Instale todas as atualizações encontradas seguindo as instruções na tela.

Atualizações podem estar disponíveis, então instale-as se você as encontrar.

Palavras finais

Estes são todos os métodos de trabalho para corrigir o LG Smart TV WiFi desligado. Você pode experimentá-los de acordo com o seu erro e verificar se o problema ainda persiste.

