10 sites GRATUITOS para converter YouTube para MP3 no Android/PC (2022)

Todos nós conhecemos aqueles momentos em que queremos ouvir música em movimento. No entanto, o que fazer quando você não tem uma conexão wifi? Nesse caso, você pode pré-baixar vídeos do Youtube em arquivos MP3 e mantê-los armazenados no armazenamento do seu dispositivo.

Assim, usando ferramentas simples, agora você pode assistir vídeos do YouTube offline, como músicas, entrevistas e outros vídeos. Aqui estão métodos simples para converter vídeos do YouTube para MP no Android/PC.

Como converter YouTube para MP3 no Android/PC

É possível fazer isso de muitas maneiras diferentes. Mas, para começar, você precisará de um conversor compatível e funcional que seja compatível com o seu dispositivo. Existem conversores que funcionam com diferentes tipos de sistemas operacionais. Mas, é provável que haja alguns que não são confiáveis ​​​​quando você pesquisa on-line por eles.

Na verdade, você pode correr o risco de perder suas informações pessoais se fizer isso. Também existem muitos golpes online, então você precisa de um conversor que ofereça um serviço fácil de usar e que também seja eficaz. Felizmente, o Android é muito fácil de usar nesse processo. Além disso, você tem uma variedade de opções para escolher. Assim, você não terá que depender de uma fonte para tudo.

Você pode achar um pouco confuso se você nunca usou um conversor antes. No entanto, muitos conversores para Android e PC o tornam perfeito.

Tenha em mente que nem todos os conversores funcionam da mesma maneira. A qualidade de áudio de alguns pode ser melhor que a de outros. Agora, vamos descobrir como converter YouTube para MP3 no Android e PC abaixo.

Converter YouTube para MP3 no Android

Em primeiro lugar, lembre-se de que é contra os termos de serviço do YouTube baixar e converter vídeos sem permissão.

Portanto, é recomendável verificar se os downloads do YouTube são permitidos para filmes, músicas ou podcasts. E, no caso de reutilização comercial desses vídeos, citar sua fonte também é uma boa ideia.

VidMate

Os conversores do YouTube para MP3 vêm e vão o tempo todo, por isso é sempre uma boa ideia ter algumas opções de backup.

É uma boa ideia ter o VidMate à mão. Há muitas pessoas que gostam disso.

É facilmente compatível com dispositivos Android. Vários aplicativos de compartilhamento de vídeo, incluindo YouTube, Instagram, Facebook e outros, permitem gerar arquivos MP3 a partir de vídeos.

O aplicativo é gratuito e pode ser usado a seu critério. E a interface do usuário é bastante simples, facilitando a navegação.

É gratuito, mas você pode atualizar para a versão premium para uma experiência perfeita sem anúncios. E a taxa de sucesso é excelente, então a maioria dos usuários está feliz com isso.

Este é um downloader de vídeo do YouTube que suporta uma ampla variedade de formatos de arquivo, incluindo MP3. Todo e qualquer download é considerado rápido pela empresa.

Começar com o VidMate é bem simples, pois você não precisa criar uma conta.

E, para evitar obstáculos, eles também fornecem muitas instruções sobre como converter o YouTube para MP3 no Android.

iTubeGo

É um ótimo lugar para começar se você estiver procurando por um conversor confiável que produza consistentemente bons resultados.

Os vídeos do YouTube também podem ser baixados em formato de áudio. Além disso, você pode gerar MP3s de mais de 1.000 sites.

E, apesar de poder baixar arquivos MP3, este serviço oferece muito mais.

O programa também suporta downloads de vídeo HD/4K, economia de cartão SD, download em lote e uma ampla variedade de formatos de arquivo.

Seu aplicativo Android é gratuito para download. Você pode começar imediatamente com suas instruções.

No próprio aplicativo, você pode gerenciar todas as etapas do processo de download assim que o aplicativo for registrado e atualizado.

Um link de vídeo do YouTube é tudo o que você precisa, e o aplicativo cuida do resto. É totalmente gratuito baixar o aplicativo deles. E, ao longo do caminho, você não encontrará taxas ocultas.

O iTubeGo é popular em parte por causa disso. Seu aplicativo fácil de usar o diferencia de serviços semelhantes.

Há muitas informações na página de perguntas frequentes sobre o aplicativo, se você tiver alguma dúvida. Além de aprender a usar seus serviços, eles também têm muitos tutoriais.

A empresa torna muito simples entrar em contato com eles se você tiver alguma dúvida. Assim, durante todo o processo, você está coberto.

Videoder

Por mais simplistas que sejam seus serviços, esta empresa adota uma abordagem profissional.

Esteja você procurando um conversor de YouTube para MP3 para Android ou um conversor de YouTube para MP3 para PC, o Videoder tem o que você precisa.

Seu aplicativo foi baixado mais de 40 milhões de vezes. Além disso, você poderá baixar arquivos MP3 de mais de 50 outros sites.

O aplicativo é extremamente intuitivo e de aparência moderna, com desempenho suave e consistente.

E também existe a possibilidade de você estar procurando MP3s de alta qualidade. Eles oferecem alguns recursos em seu aplicativo Android, no entanto.

Também estão incluídos vídeos do YouTube de alta qualidade, bloqueio de anúncios e um downloader de lista de reprodução do YouTube para downloads em massa.

Não há cobrança pelos serviços do Videoder. E, para começar, você precisará baixar um arquivo APK como muitos outros serviços de conversão do Android.

Com o aplicativo Android, você pode converter todos os seus vídeos dentro do aplicativo assim que ele estiver funcionando.

A seção ‘Fontes desconhecidas’ nas configurações do Android pode ser usada para conceder acesso ao aplicativo se o telefone o rejeitar porque não é da Play Store oficial.

Snaptube

Com o Snaptube, você pode baixar de forma fácil e rápida arquivos MP3 de vídeos do YouTube usando um aplicativo Android gratuito.

Conhecidos por seus serviços fáceis de usar e plataforma transparente, eles ganharam reputação por si mesmos.

Além disso, eles oferecem uma variedade de versões APK. Dessa forma, você pode selecionar o que melhor se adapta ao seu sistema operacional Android.

O processo de download de arquivos MP3 é tão simples quanto cinco etapas. Tudo o que os usuários precisam fazer é instalar o APK e copiar o URL do vídeo do YouTube que desejam converter.

No aplicativo Snaptube, cole o URL. Em seguida, selecione o formato desejado. E, você está pronto para ir agora.

É totalmente gratuito usar o serviço deles. Eles não parecem estar planejando cobrar tão cedo.

Além disso, eles são bastante consistentes com atualizações para novas atualizações do sistema operacional Android para garantir flexibilidade e adaptabilidade.

O Snaptube parece ser muito receptivo à sua comunidade, mesmo que não esteja ganhando dinheiro. E, isso é uma coisa boa de se ver.

Como o Snaptube está em operação há anos, parece que eles vieram para ficar.

Ervilha instantânea

Existe um aplicativo Android e uma plataforma de conversão baseada na web oferecida por esta empresa. Você pode não apenas baixar arquivos MP3 de vídeos do YouTube, mas também de mais de 100 outros sites.

Eles têm um site relativamente simples. Um link de aplicativo e uma resposta de perguntas frequentes para algumas das perguntas mais frequentes são fornecidos.

Escolher o Snappea é uma ótima opção se você não quiser passar por muitos obstáculos. A qualidade de seus serviços é consistente.

Parece haver muito pouco tempo de inatividade para atualizar o site e está sempre disponível.

Além disso, eles não exigem que os usuários se registrem. Além disso, você não terá que pagar por seus serviços.

Seu aplicativo também não possui paywalls. Como resultado, é um dos conversores mais eficientes disponíveis hoje e é fácil de usar.

Converter YouTube para MP3 em um PC

É possível baixar vídeos do YouTube usando um conversor de YouTube para MP3. Você pode salvar o áudio nos seguintes formatos: mp3, wav, m4a. Você também pode ouvi-los offline sempre que quiser.

Os conversores de software são preferidos às ferramentas online porque processam os arquivos mais rapidamente. Além disso, é capaz de converter várias tarefas simultaneamente.

320YTmp3

Os arquivos de áudio do YouTube podem ser facilmente baixados usando o conversor do YouTube do 320YTmp3. Veja como o 320YTmp3 pode ajudá-lo a converter vídeos do YouTube para mp3.

1. Vá para Site do 320YTmp3. Para converter um vídeo ou música para mp3, copie e cole o URL do Youtube. Em seguida, clique em “Procurar“.

2. Sua tela agora exibirá automaticamente as opções de download de MP3. E a velocidade de download pode ser selecionada clicando no menu suspenso.

Altas velocidades de download são possíveis se sua conexão wifi for boa. Mantenha sua velocidade em 64 kbps caso contrário. Então clique “Converter” depois de selecionar sua velocidade de download.

3. A conversão para MP3 pode levar algum tempo, dependendo do tamanho do vídeo.

Você pode baixar o vídeo convertido clicando no botão “Download” depois de convertido. E seu vídeo será salvo.

4. Escolha o “Áudio” se quiser salvar seu vídeo em outro formato de áudio, como webm ou m4a.

E você pode baixar seu formato preferido clicando no botão “Download” botão.

Com este conversor de mp3 do YouTube, você pode baixar suas músicas favoritas e ouvi-las offline.

Meus conversores

É uma boa ideia usar Myconverters. com para converta seus vídeos do YouTube para Mp3especialmente se você pretende usá-los por um longo tempo.

Você pode baixar seus podcasts e vídeos de música do YouTube como arquivos MP3 e ouvi-los offline.

As instruções a seguir irão guiá-lo pelo processo de conversão de vídeos do YouTube para MP3s usando Myconverters.

1. Você pode encontrar MyConverters.com lá. Na caixa, cole o URL do Youtube da música ou vídeo que deseja baixar como mp3. Clique em “Converter”.

2. A guia Áudio é onde você pode baixar apenas áudio. Basta clicar em “Download” para começar.

Lembre-se de que o download pode levar algum tempo, dependendo do tamanho do arquivo e da velocidade da sua conexão com a Internet.

3. Uma notificação pop-up aparecerá assim que o download for concluído. E salve o arquivo clicando no botão “Download”.

Além de baixar áudio do YouTube, este conversor gratuito permite que os usuários baixem áudio do Facebook, Vimeo, Twitter, Instagram, Vine, Soundcloud e outros sites.

YTMp3

Sua interface simples faz do YTMp3 um dos conversores de mp3 online mais fáceis de usar. Este conversor de MP3 permite converter vídeos de 90 minutos gratuitamente.

Os vídeos do YouTube podem ser convertidos para mp3 com o YTMp3.

1. Visite YTMp3. Abaixo da barra azul, selecione Mp3. E você pode converter vídeos do YouTube para MP3 copiando e colando seus URLs. Clique em “Converter” agora.

2. O arquivo mp3 convertido pode ser baixado clicando no botão “Download”.

Palavras finais

Agora você pode converter seus vídeos do YouTube para mp3 usando esses métodos simples. Por fim, converta suas faixas e podcasts favoritos em arquivos MP3 para reproduzi-los offline.

