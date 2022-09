11 de setembro: 3 filmes para entender e refletir sobre o atentado

O dia 21 de setembro de 2001 foi marcado pelo pior atentado terrorista em solo norte-americano. Nesta data, uma série de ataques coordenados vitimou quase três mil pessoas nos Estados Unidos (EUA). Desde então, o ataque às Torres Gêmeas é relembrado nesta data com prestação de homenagens às vítimas.

Apesar de terem se passado 21 anos do ocorrido, ainda hoje, o 11 de setembro é uma data para refletir sobre o atentado. Por isso, selecionamos três filmes que ajudam a entender as motivações, o contexto político e como aconteceu a série de ataques. Veja a seguir.

1. A Vida sob Ataque

Em primeiro lugar, recomendamos o filme documental A Vida sob Ataque, que apresenta imagens e áudios inéditos sobre o dia 11 de setembro. Desse modo, o filme proporciona ao telespectador entender o clima de pânico que se instaurou durante os ataques, através das ligações privadas, serviços de emergência, controle de tráfego aéreo, companhias aéreas e fontes militares.

2. As Torres Gêmeas

Já o filme As Torres Gêmeas é ficcional, baseando seu enredo no taque terrorista ao World Trade Center. A obra foca em dois agentes da Autoridade Portuária, John McLoughlin e Will Jimeno, que são chamados para ajudar as pessoas escapar dos edifícios durante os ataques terroristas.

3. O Relatório

Também baseado nos fatos mencionados, filme O Relatório por sua vez aborda o que aconteceu após o atentado. Nesse sentido, o enredo tem como foco principal uma investigação realizada pela CIA (Central Intelligence Agency) para identificação dos terroristas que agiram no 11 de setembro. O idealista Daniel J. Jones iniciará uma busca por verdades sobre o serviço de inteligência dos EUA.

