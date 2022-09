123 Milhas abre vagas de emprego em Minas Gerais

A 123 Milhas, que é uma empresa do ramo de venda e emissão de passagens de avião, anunciou algumas oportunidades de trabalho no estado de Minas Gerais, mais especificamente na capital, Belo Horizonte. Veja a seguir quais são os cargos e descubra como se inscrever.

123 Milhas tem oportunidades de trabalho em Belo Horizonte

A companhia busca por candidatos que já possuam Ensino Superior na área, inglês intermediário e tenha conhecimento do Pacote Office, principalmente Excel e Power Point, sem a exigência de experiência comprovada em alguns casos.

A empresa oferta alguns benefícios como vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio academia, programa de remuneração variável, auxílio combustível e Ginástica laboral. Confira abaixo todas as oportunidades disponíveis:

Analista de CRM;

Coordenador de Atendimento B2b;

Analista de Dados;

Analista de Suprimentos e Contratos.

Veja também: Coca-Cola tem mais de 100 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A empresa mineira 123 Milhas busca mudar as relações de consumo, com isso ela oferece aos seus clientes a possibilidade de viajar pagando bem menos nas passagens de avião com responsabilidade e transparência.

Sendo assim, para fazer parte do time dela acesse o site de inscrição. Depois de encontrar o cargo desejado, leia com atenção todas as exigências e as atribuições da vaga. Se compreender que ela se encaixa com o seu perfil, então clique no botão “Candidatar-se”.

Após isso, entre com o seu login, mas caso esta seja a sua primeira vez na plataforma crie o seu cadastro colocando as suas informações pessoais e em seguida complete o seu currículo.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e fique por dentro de todas as informações sobre as oportunidades empregatícias de grandes empresas.