26% dos eleitores são impactados pelo programa

Em agosto, 26% do eleitorado brasileiro estava apto ao recebimento do Auxílio Brasil do Governo Federal. É o que aponta a mais recente pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no final da última semana. O panorama aponta que mais de ¼ dos cidadãos que devem votar nas eleições deste ano recebem a ajuda do poder executivo.

O dado explica o porquê de os principais candidatos ao cargo de presidente falarem sobre o assunto de maneira recorrente. Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Simone Tebet (MBD), prometem manter o valor de R$ 600 do Auxílio também em 2023. Já Ciro Gomes (PDT) afirma que poderá elevar o patamar para a casa de R$ 1 mil por mês.

Entre as famílias que possuem uma renda per capita de até dois salários mínimos, 41% recebem o Auxílio Brasil. O patamar é alto justamente por causa das regras do programa. Para ter direito ao benefício é necessário ter uma renda per capita de até R$ 105. Quem recebe até R$ 210 também tem direito desde que resida com uma gestante ou um menor de 21 anos.

Outro estrato da população que também registra um alto número de usuários do programa é o que compreende a região Nordeste. Estima-se que 40% dos nordestinos estejam aptos ao recebimento do benefício. Estados como Bahia, Pernambuco e Ceará costumam liderar a lista de unidades da federação mais beneficiadas com o projeto.

Na pesquisa realizada na última semana, o Datafolha também perguntou quais eleitores querem que o Auxílio Brasil continue na casa dos R$ 600 em 2023. Para 82% da população, o benefício precisa ser mantido neste patamar, em vez de retornar aos R$ 400. Este grupo de respostas compreende não apenas os usuários do programa, mas todo o eleitorado.

O aumento do Auxílio Brasil

Originalmente, o Auxílio Brasil é um programa social que faz pagamentos básicos de R$ 400 por mês. Esta é uma regra que vale desde dezembro de 2021, e que se manteve desta forma durante o primeiro semestre deste ano.

Em julho, o Congresso Nacional conseguiu aprovar a chamada PEC dos Benefícios. Entre outros pontos, o documento liberou R$ 41 bilhões para uso da União em seus projetos sociais em pleno ano eleitoral.

Com a liberação, o valor do Auxílio Brasil subiu de R$ 400 para R$ 600. Além disso, o número de usuários do programa social também foi elevado em mais de 2 milhões. Hoje, estima-se que mais de 20 milhões estejam aptos ao recebimento do benefício.

A manutenção do programa

Contudo, a maior parte das mudanças propostas pela PEC dos Benefícios são temporárias. No caso específico da elevação do saldo do Auxílio Brasil, o documento prevê que o aumento dos valores só deve valer até o final deste ano.

Corrobora com esta teoria o fato de o Governo Federal ter enviado ao Congresso Nacional uma proposta de orçamento para 2023, sem a manutenção do valor de R$ 600 para o próximo ano. A indicação é de queda para o patamar de R$ 405 a partir de janeiro.

Em entrevistas recentes, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem insistindo na promessa de manter o valor de R$ 600. De todo modo, o candidato do PL afirma também que esta não é uma decisão só dele, e que o Congresso Nacional também precisa aprovar a manutenção do aumento.