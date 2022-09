4 maneiras de corrigir o erro KB5003173 causando 0x800f0922

De acordo com alguns relatórios, a atualização não é instalada quando o novo Microsoft Edge é desinstalado do Windows 10. A Microsoft vem forçando os dispositivos Windows 10 a instalar o novo Microsoft Edge desde setembro. No entanto, os usuários podem remover manualmente o navegador Edge, se desejarem. Todos os arquivos associados são excluídos quando o Microsoft Edge é desinstalado. Existem algumas pastas vazias deixadas para trás, no entanto.

Veja como resolver o erro KB5003173.

Corrigir o erro KB5003173 causando 0x800f0922

Algumas pessoas parecem estar tendo problemas com isso. Isso inclui o que parece ser um bug no Microsoft Edge que interfere no próprio Windows Update.

Como resultado, a Microsoft reverterá a atualização e a atualização não será instalada.

Foi relatado que muitos usuários encontraram uma misteriosa mensagem de erro “0x800f0922” ao instalar a atualização obrigatória KB5003173. Como resultado, o Windows inicia uma reversão automaticamente.

Ouvimos de um usuário afetado que a abordagem DISM não funcionou. Se eles reinstalarem o Microsoft Edge, a atualização será instalada com sucesso.

O Microsoft Edge foi removido manualmente de alguns dispositivos Windows 10 para restaurar o Microsoft Edge legado, de acordo com relatórios.

O Chromium Edge também é instalado quando você instala o KB5003173. Mas, ele não instala a atualização quando detecta uma pasta Edge vazia na unidade do sistema (C:\Arquivos de Programas (x86)\Microsoft\Edge\).

O Windows inicia uma reversão automática como resultado. E, dentro do aplicativo Configurações, aparece uma mensagem de erro.

A desinstalação do Microsoft Edge pode causar esse problema se você usar um comando incorreto. Ele não foi removido corretamente e as pastas restantes foram deixadas para trás.

Para tornar o Windows 10 mais seguro ao realizar operações básicas.

Ele desenvolveu sua própria tecnologia de vinculação e incorporação de objetos chamada OLE (Object linking and embedding). Um documento ou outro objeto pode ser incorporado ou vinculado a ele.

Como resultado dessa atualização, a segurança OLE também será aprimorada. É comum que alto-falantes, smart TVs e dispositivos externos sejam conectados por meio de tecnologia Bluetooth e sem fio.

A instalação adequada dos drivers é essencial quando você conecta sua barra de som Bluetooth ou qualquer outro dispositivo. Drivers para Bluetooth foram atualizados para melhorar sua segurança.

Certificados do sistema e do usuário sendo perdidos

Se um usuário tentar atualizar para qualquer nova versão após a atualização anterior de 1809, como 20H2 ou 21H1.

E, em seguida, usa uma mídia como CD/DVD ou pen drive para atualizar para uma versão superior após instalar o LCU (última atualização cumulativa) em 16 de setembro de 2020, e esse erro ocorre.

A atualização da LCU de 13 de outubro de 2020 deve ser incluída na mídia de instalação. O problema pode ocorrer se você estiver usando o Windows Server Update Service (WSUS), que não possui as atualizações de LCU.

A versão anterior do Windows 10 pode ser revertida dentro do período de tempo especificado. O número de dias que você tem que esperar antes de reverter também pode ser aumentado.

Se você estiver usando o Windows 10, tente o Windows Update padrão. Este KB5003173 precisa ser atualizado.

Desempenho mais lento em jogos

Após a atualização KB5003173, um pequeno grupo de jogadores enfrenta esse problema com jogos sendo executados em tela cheia ou no modo de janela sem bordas.

Se você quiser reverter para um ponto de restauração do sistema anterior, poderá fazê-lo. Você pode melhorar o desempenho do seu computador Windows 10 reiniciando-o.

Reprodução de áudio com ruído agudo

Houve relatos de distorções na música e ruídos após a instalação do KB5003173.

Isso ocorre quando determinados dispositivos de áudio e configurações do Windows são usados. Seu computador com Windows 10 geralmente apresenta esse problema quando está definido como 5.1 Dolby Digital Audio.

Além de usar o aplicativo, você pode navegar pelas músicas usando o Edge ou outro navegador.

O ícone da bandeja do sistema do alto-falante pode ser usado para desativar o Spatial Sound. Você pode clicar com o botão direito nele. Em seguida, selecione DESLIGAR.

Palavras finais

Trata-se de como corrigir o erro KB5003173 causando 0x800f0922. Esperamos que você tenha encontrado um método de trabalho para você depois de ler este artigo.

