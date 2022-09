5 aplicativos para estudar Língua Portuguesa de forma eficiente

Apesar de serem falantes nativos de Língua Portuguesa, muitos estudantes brasileiros têm dificuldade de estudar os aspectos formais da língua para exames de certificação e provas de vestibulares. Além disso, é natural ter algumas dúvidas quanto ao uso das modalidades da Língua Portuguesa em diversos contextos.

Para facilitar o processo de estudo e aprendizagem das regras, os aplicativos oferecem uma série de funcionalidades para ajudar o aluno a alcançar o seu objetivo. Pensando nisso, apresentamos abaixo 5 dos melhores aplicativos para estudar a Língua Portuguesa. Veja a seguir!

1. Gramática de Bolso

Em primeiro lugar apresentamos o aplicativo Gramática de Bolso que ajuda os usuários que estão estudando principalmente para provas de redação. Mas apresenta também informações sobre os seguintes tópicos: Fonologia, Morfologia, Sintaxe, Semântica e Estilística.

2. Acentuando

O aplicativo Acentuando, por sua vez, é ideal para os estudantes que precisam aprender as regras de acentuação. Através da ferramenta os usuários podem treinar com questões objetivas sobre os diferentes tipos de acento (agudo, circunflexo, crase). Além disso, o aplicativo apresenta explicações sobre as regras para o uso de cada acento.

3. Quiz de Português

O Quiz de Português, como o nome indica, conta com um formato de jogo. Nesse sentido, os usuários podem estudar e se divertir ao mesmo tempo. O quiz conta com três níveis, sendo cada um focado em um grupo de temas da Língua Portuguesa.

O nível fácil aborda fonética, morfologia e ortografia, enquanto o médio apresenta questões de fonética, sintaxe oracional, morfologia e ortografia. Por fim, o nível difícil abarca os seguintes tópicos: semântica, estilística, sintaxes de concordância e regência, normas de pontuação, fonética, morfologia e ortografia.

4. Português no Bolso

O Português no Bolso é um aplicativo que tem como objetivo simplificar a resolução de questões que não envolvem regras de uso complexas. Nesse sentido, o seu uso é recomendado quando necessário solucionar dúvidas como os usos de “bem” e “mal”, “sob” e “sobre”, “a gente” e “agente”, por exemplo.

5. Verbos Portugueses

Por fim, a ferramenta Verbos Portugueses permite que os usuários estudem conjugação verbal, considerando tempos verbais e pessoas. Esse aplicativo conta com acesso offline, permitindo o acesso mesmo quando o estudante está sem internet.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.