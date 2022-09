Sabemos que a decoração é uma função bastante essencial para dar vida à casa. Saber como decorar é algo que pode ser difícil logo de início, e muitas vezes você acaba exagerando aqui ou ali, resultando num projeto que não te agrada muito.

Isso acontece com todos, e é por isso que hoje ensinaremos você quais são os erros comuns na decoração de apartamentos, antes mesmo que você comece seu projeto, para não haver equívocos ao final da obra. Confira.

Evite os erros comuns na decoração de apartamentos para não gerar dores de cabeça futuras

Manter um ambiente esteticamente agradável pode ser complicado se você não tem muita prática em decoração. A situação é ainda mais complicada quando se trata de apartamentos.

Esses locais costumam ser pequenos. Logo, nem sempre é possível alterar as cores da parede ou dos móveis planejados, como os apartamentos alugados.

Além disso, saber como criar um projeto de decoração que se encaixe com a arquitetura do local também pode ser um desafio.

Todavia, as decorações estão cada vez menos rígidas. Dessa forma, a moda agora é inovar e decorar do modo que mais lhe alegra.

Entretanto, vale destacar que há alguns erros comuns, que podem levar a um projeto final pouco agradável e que podem trazer alguns arrependimentos futuros. Sabendo disso, venha conferir quais são os 5 erros comuns na decoração de apartamentos.

Quais são os erros comuns na decoração de apartamentos que acabamos cometendo

Como você já sabe, decorar pode ser um desafio. Ainda mais, que a ornamentação dos ambientes seja um tema livre e que reflita sua personalidade.

Entretanto, alguns erros gerais podem ser cometidos nesse processo, causando um resultado não muito agradável. Veja quais são os mais comuns.

1. Móveis muito específicos

Um dos maiores erros comuns na decoração de apartamentos é aplicar móveis planejados. Afinal, que são pouco versáteis e não combinam com quase nada.

Isto é, escolher um estilo de móvel pouco comum. Além disso, que não harmonize com outros itens. Dessa forma, pode ser um grande arrependimento no futuro, pois trocar não será tão fácil.

2. Excesso de móveis

Outra grande falha ao decorar apartamentos é exagerar na quantidade de móveis. Então, se você busca por um ambiente mais clean e com melhor circulação, evite o uso de muitos apetrechos, como, por exemplo, na sala.

Mesinhas de canto, aparadores, mesas de centro, painéis e muitos móveis juntos no mesmo ambiente podem causar uma sensação de aperto e desorganização.

Em vez disso, procure utilizar móveis multiuso. Isto é, que possuam gavetas e espaços que podem contemplar as necessidades de todo o local.

3. Exagerar na cor

Sim, isso pode ser um erro também. Um toque de cor no local é algo essencial, de fato. Todavia, escolha uma cor de tom mais neutro ou que seja pouco enjoativa.

Você pode acabar escolhendo a sua cor favorita do momento para adicionar à parede e após alguns meses enjoar. Por isso, escolha com sabedoria o que irá usar no local.

4. Pouca iluminação

Todas as residências têm necessidade de serem bem iluminadas. Por isso, invista em pendentes na cozinha, arandelas e fitas de led. Pois, elas deixarão o espaço mais iluminado e dinâmico. Além disso, evite cortinas muito escuras que dificultam a entrada de luz natural.

5. Pouca diversificação na decoração

Às vezes, curtimos muito um tema e queremos colocar ele em todo o canto. Todavia, esse é um dos erros comuns na decoração de apartamentos. Lembre-se de diversificar suas decorações e temas.

Sempre opte por temáticas gerais e atemporais. Pois, isso evitará que você possa enjoar da decoração em pouco tempo.

Dicas para fazer boa decoração

Sabendo dos maiores erros comuns na decoração de apartamentos, saiba quais as melhores dicas para embelezar o local.

A decoração atual está bastante diversificada, entretanto, algumas tendências têm se sobressaído, como, por exemplo, o uso de tapetes, e também a sobreposição deles.

Espelhos podem modernizar o local e dar mais amplitude, se o seu apartamento for menor.

Plantas são decorações atemporais, e garantem maior frescor, e sensação de abertura para sua casa.

Nichos na parede são uma das grandes tendências, que agregam mais espaço e também estilo para o lar. Esses itens são capazes de aproveitar o espaço vertical das paredes. Assim, liberando área de circulação e servindo como prateleira e local para armazenamento de objetos e outras decorações.

Aprendeu quais são os 5 erros comuns na decoração de apartamentos? Não cometa esses erros na sua próxima decoração. Então, não se esqueça de compartilhar.