5 maneiras de desativar as notificações do Airpod Pro (parar a Siri de ler textos)

Você tem AirPods Pro/Max? Nesse caso, há chances de você também se incomodar com o fato de a Siri começar a anunciar suas notificações no AirPods Pro/Max. Bem, este é o novo recurso que chega ao dispositivo iOS com a nova atualização do sistema operacional. No entanto, usando esse recurso, seus AirPods, Beats e CarPlay, a Siri pode notificá-lo sobre o iMessage, lembretes e aplicativos de terceiros (como Slack, Snapchat, Twitter, WhatsApp e muito mais).

Além disso, a operação mãos-livres também está disponível para responder a alertas. Mas não é um recurso que todos gostem, pois aleatoriamente começa a ler mensagens enquanto você assiste ou ouve algo. Então vamos como desativar as notificações do Aipod para Siri.

Como desativar a notificação do AirPod (para o iOS 16 mais recente)

Se você é alguém que gosta de sempre usar os Airpods para ouvir música ou receber chamadas, deve desativar o recurso de notificação ou anúncio do Airpod. Isso ocorre porque esse recurso permitirá que a Siri leia sua notificação automaticamente quando você estiver usando os Airpods. Bem, caso você não saiba como desativar as notificações do Airpodconfira estas etapas:

Etapas para desativar a Siri ler as mensagens de texto automaticamente:

Para desativar o aplicativo Siri Read messages for Text message, você deve seguir estas etapas:

Inicialmente, clique no botão Definições aplicativo no seu iPhone. Em seguida, passe o mouse sobre o Notificações do cardápio. Na tela seguinte, selecione Anunciar notificações . Desligue a alternância Anunciar notificações debaixo de Mensagens opção.

Como desativar a notificação de leitura da Siri para qualquer aplicativo individual?

Suponha que, caso você não queira desabilitar esse recurso para todos os aplicativos, por padrão, ao ativar o recurso de notificação Siri Read, ele aplicará a configuração para todos os aplicativos. No entanto, se você quiser desabilitar esse recurso para qualquer aplicativo específico, use estas etapas:

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone. Clique Notificações . Escolher Anunciar notificações Selecione um aplicativo da lista para ativar ou desativar notificações de anúncio em AirPods por. Selecione o aplicativo. Você pode ativar ou desativar as notificações de anúncio. Isso ajudará você a personalizar suas notificações de fone de ouvido para reproduzir continuamente.

Como desativar a notificação do Airpod para todos os aplicativos?

Já foi mencionado, como desativar as notificações do Airpod para qualquer aplicativo individual, mas e se você quiser desativar esse recurso de anúncio para todos os aplicativos disponíveis no seu iPhone? Bem, nesse caso, você pode usar as etapas abaixo:

Navegue até Configurações no seu iPhone iOS 15. Clique Notificações . Toque Anunciar notificações sob Siri. Para desabilitar o A Siri pode ler notificações quando fones de ouvido compatíveis estão conectados, desative a alternância Anunciar notificação. Também é possível habilitar Anunciar quando os fones de ouvido estiverem conectados. Em seguida, você pode executar as mesmas etapas.

Como desativar as notificações do Airpod (iOS 15 e anteriores)

Antes de começarmos com as etapas, lembre-se de que esse recurso está disponível apenas para iOS 13.2 ou versões mais recentes. Portanto, isso significa que, se você tiver um iPhone com um sistema operacional antigo, o 13.2, poderá deixar o guia, pois as etapas que mencionamos não funcionarão para você. Portanto, agora, vamos dar uma olhada nessas etapas:

Primeiramente, clique no botão Definições aplicativo no seu iPhone. Toque em Notificações . Em seguida, selecione o Anunciar mensagens com Siri . Depois, certifique-se de Permitir Anuncie mensagens com a Siri. No aplicativo Mensagens, selecione Contatos debaixo Anunciar mensagens da seção ou de Apenas contatos .

Como ativar os textos de anúncio novamente?

Você pode usar a Siri no seu iPad com iPadOS 15 ou iPhone com iOS 15 para ler suas mensagens de texto e iMessages recebidas. Portanto, para reativar esse recurso novamente, você deve usar seu Airpod Max/Pro e repetir as etapas realizadas para desativar os anúncios da Siri. No entanto, se você perdeu essa parte, pode proceder da seguinte forma:

Vamos para Definições e selecione Notificações . Toque no Anunciar notificações botão para habilitar este recurso.

É isso! Com a Siri no seu iPad ou iPhone, quase todas as notificações recebidas serão lidas em voz alta.

Quais são os aplicativos que suportam os anúncios da Siri?

Você precisa ver a descrição do aplicativo para descobrir quais aplicativos funcionarão atualmente com Anunciar mensagens com a Siri. O aplicativo de mensagens do iPhone e outros aplicativos de terceiros que implementam a API SiriKt Developer também lêem mensagens de texto automaticamente.

iOS 13 ou posterior: como personalizar mensagens de anúncio com a Siri?

Você não vai acreditar na utilidade desse recurso até que alguém ouça suas mensagens secretas. Como a Siri anuncia a mensagem de todos os seus contatos quando você ativa qualquer pessoa, você pode personalizar Anunciar mensagens com a Siri no iOS 13 ou posterior. Se você permitir que a Siri anuncie mensagens para determinados aplicativos, apenas essas serão anunciadas. É possível fazer isso desmarcando a opção ao lado do aplicativo que não deseja que suas mensagens sejam anunciadas.

A Siri lerá as mensagens de suas conversas recentes quando você selecionar a opção Recentes. Quando a Siri anuncia as mensagens, você recebeu de um contato com quem estava conversando minutos atrás, por exemplo. Se você salvou seus contatos em seu dispositivo, a Siri lerá suas mensagens. Uma mensagem de um contato desconhecido não será anunciada. A Siri anunciará as mensagens apenas dos contatos que você marcou como favoritos.

Como funciona o recurso de anúncio?

A Siri tocará um tom quando uma nova mensagem chegar antes de ler o nome e a mensagem do remetente em voz alta. No entanto, a Siri só anunciará uma mensagem longa enquanto o nome do remetente for anunciado junto com o conteúdo da mensagem.

Veredicto Final | Desativar anúncios da Siri

Então isso é como desativar as notificações do Airpod no seu iPhone. Esperamos que você tenha seguido as etapas mencionadas anteriormente neste guia. Além disso, caso você queira mais informações, comente abaixo e nos avise. Além disso, certifique-se de verificar nosso outro guia mais recente, visitando nosso site iTechHacks.

