5 maneiras de tirar uma captura de tela no Google Pixel 6A (2022)

O Google Pixel 6A é o dispositivo recém-lançado na linha Pixel. O telefone compartilha boas especificações e um conjunto de recursos que você não verá em outros telefones. Se você acabou de adquirir seu Google Pixel 6A e está conhecendo alguns recursos essenciais, como fazer uma captura de tela, este artigo o ajudará com isso. A maneira de fazer uma captura de tela pode variar para diferentes dispositivos que você usa.

Como tirar uma captura de tela no Google Pixel 6A

Neste artigo, discutiremos várias maneiras de fazer capturas de tela no Google Pixel 6A.

Usando as teclas liga/desliga e diminuir volume

A primeira maneira de fazer uma captura de tela no Google Pixel 6A é usando as teclas físicas. Este método é o mesmo para todos os dispositivos Android. Para fazer uma captura de tela no seu Pixel 6A fazendo a captura de tela, siga as etapas abaixo-

Abra a tela na qual você deseja fazer a captura de tela.

Imprensa Poder + Volume baixo teclas juntas e segure-as até ver a tela piscar.

Uma vez feito, você terá feito uma captura de tela com sucesso, que será salva em sua galeria.

Toque duas vezes na parte de trás do telefone

Outra maneira de fazer uma captura de tela no Google Pixel 6A é tocando duas vezes na parte de trás. Você terá que definir este gesto para fazer uma captura de tela no seu dispositivo. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu telefone.

Aqui, dirija-se ao Sistema e depois toque em Gesto.

Agora, toque no Toque rápido opção e ative a alternância para Use Toque Rápido.

Na lista de ações, selecione Faça uma captura de tela.

Agora, vá para a tela onde você deseja tirar uma captura de tela.

Agora, toque duas vezes na parte de trás do telefone com um dedo, que fará uma captura de tela.

Usando o Google Assistente

O Google Assistant pode ser usado para executar várias tarefas. Você pode usar o Google Assistente para fazer capturas de tela no seu dispositivo. Abaixo estão as etapas para fazer uma captura de tela no Google Pixel 6A usando o Google Assistant-

Em primeiro lugar, vá para a tela na qual você deseja tirar uma captura de tela.

Agora, diga OK Google, tire uma captura de tela.

Isso fará a captura de tela da tela em que você está.

Faça uma captura de tela rolante

Se você quiser fazer uma captura de tela de mais de uma página, poderá fazer capturas de tela longas ou contínuas. Você será capaz de fazer isso seguindo os passos abaixo-

Vá para a tela que você deseja capturar.

Faça uma captura de tela usando o Google Assistant, teclas físicas ou toque duas vezes na parte de trás do telefone.

Agora, selecione a opção de Capture mais.

Depois de fazer isso, arraste as bordas da captura de tela para o final das páginas que deseja capturar e toque em Salvar.

Acessando capturas de tela no Google Pixel 6A

Todas as capturas de tela que você faz são armazenadas no aplicativo Google Fotos automaticamente. Para acessar as capturas de tela no Google Pixel 6A, siga as etapas abaixo-

Abra o Google Fotos aplicativo.

Aqui, toque no Biblioteca opção.

Fique de olho no Capturas de tela pasta e abra-a.

Todas as capturas de tela que você tirou serão salvas aqui.

Palavras finais

Essas foram todas as maneiras de fazer uma captura de tela no Google Pixel 6A. Se você quiser fazer uma captura de tela do seu Pixel 6A, siga todos os métodos acima.

Perguntas frequentes

Como tirar screenshots no Google Pixel 6A?

Existem várias maneiras de fazer capturas de tela no Google Pixel 6A. Você pode fazer isso usando as teclas físicas, o Google Assistant e tocando duas vezes na parte de trás do telefone.

Por que meu Google Pixel não tira uma captura de tela?

Se você não conseguir fazer capturas de tela no seu dispositivo Google Pixel, isso pode ser devido a menos armazenamento. Se o telefone tiver menos armazenamento, você enfrentará problemas ao fazer a captura de tela.

Uma tela do Google Pixel pode gravar?

Sim, você pode fazer capturas de tela no Google Pixel e gravar telas facilmente.

Para onde vão as capturas de tela no Google Pixel?

As capturas de tela são salvas no app Fotos do seu dispositivo Pixel. Sempre que você fizer uma captura de tela, ela será salva automaticamente no aplicativo Fotos.

