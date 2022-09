5 maneiras simples de colocar notas adesivas na área de trabalho do Windows 11

Se você tiver dificuldade em lembrar o que deseja lembrar, as notas adesivas podem ser uma ferramenta útil. Você pode usar notas adesivas em sua área de trabalho para manter o controle de informações importantes que você não quer esquecer. No entanto, para utilizar totalmente os recursos do aplicativo, ele deve ser instalado em sua área de trabalho. Existem várias maneiras de colocar notas adesivas em uma área de trabalho no Windows 11.

Como criar e usar notas autoadesivas no Windows 11

Se você não sabe como colocar notas adesivas na área de trabalho do Windows 11, provavelmente está no lugar certo.

A primeira maneira de colocar notas adesivas na área de trabalho no Windows 11 é criando um atalho das notas adesivas na área de trabalho. Você pode criar um atalho de notas adesivas usando o menu de contexto. Para criar o atalho do aplicativo de notas adesivas usando o menu de contexto, siga as etapas abaixo-

Clique com o botão direito do mouse no espaço da área de trabalho para abrir o menu de contexto. Aqui clique em Novo e depois clique em Atalho. Agora clique no Criar atalho janela, cole a localização do Lembretes para criar o atalho. Copie e cole o seguinte local no campo fornecido- C:\Windows\explorer.exe shell:AppsFolder\Microsoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbwe!App



Após colar o local, clique em Próximo.

Agora, na próxima tela, você será solicitado a digitar o nome do atalho. Modelo Lembretes e depois clique em Terminar.

Você obterá o Lembretes atalho em sua área de trabalho. Clique duas vezes no atalho para abri-lo.

Adicionando notas adesivas individuais

Outra coisa que você pode tentar é colocar notas adesivas individuais na área de trabalho. Você pode fixar as notas adesivas individuais na tela da área de trabalho e usá-las. Para adicionar notas adesivas individuais à área de trabalho, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar, procurar por Lembretes e, em seguida, clique nele para abri-lo.

Isso abrirá o Lembretes e as notas adesivas aparecerão no local onde você salvou a nota adesiva pela última vez.

Você pode clicar no Mais ícone para adicionar outra nota adesiva à tela.

Agora você pode personalizar as notas adesivas que adicionou. Você pode colocar o texto em negrito, itálico, sublinhado, listar e também adicionar imagens a ele. Além disso, você pode adicionar quantas notas autoadesivas quiser em sua área de trabalho.

Fixar as notas autoadesivas na barra de tarefas

Você pode fixar notas adesivas na barra de tarefas. Fixar notas adesivas na barra de tarefas é outra maneira de colocar notas adesivas na área de trabalho no Windows 11. Para fixar notas adesivas na barra de tarefas, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar, procurar por Lembretes.

Clique com o botão direito do mouse nas notas adesivas e clique em Fixar a barra de tarefas.

O Sticky Notes agora será adicionado à barra de tarefas e, em seguida, clicar nele abrirá o Sticky Notes.

Perguntas frequentes Como faço para obter notas autoadesivas na minha área de trabalho? Você pode obter notas adesivas em sua área de trabalho no Windows 11 seguindo as etapas acima no artigo. Discutimos três métodos/maneiras de colocar notas adesivas em sua área de trabalho no Windows 11. Preciso do aplicativo Sticky Notes de terceiros? Não, você não precisa de nenhum aplicativo de notas adesivas de terceiros no seu PC. O Windows vem com o aplicativo de notas adesivas embutido que você pode usar. Você não precisa instalar nenhum aplicativo de notas adesivas de terceiros no seu PC para fazer isso. O que posso fazer com o aplicativo Sticky Notes? Você pode colocar as notas adesivas em sua área de trabalho, preparar uma lista que deseja, adicionar texto a ela. Esta ferramenta é usada principalmente quando você quer se lembrar de algo. Além disso, você também pode usá-lo para criar uma lista de tarefas que deseja realizar.

Estas são algumas maneiras de colocar notas adesivas em sua área de trabalho no Windows 11. Seguindo as etapas acima, você poderá colocar notas adesivas em sua área de trabalho.