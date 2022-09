Decidir por abrir uma franquia é uma atitude muito importante para qualquer pessoa, principalmente pela variedade de opções existentes no mercado. Por isso que hoje, vamos indicar dicas para quem quer adquirir uma franquia hoje.

A saber, escolher uma franquia envolve realizar uma pesquisa aprofundada sobre a marca, a partir de análise e coleta de informações efetivas.

6 dicas para quem quer adquirir uma franquia hoje

Para quem quer adquirir uma franquia hoje, é preciso atender as dicas que vamos apresentar logo em seguida:

1ª Dica: Faça uma análise sobre as suas finanças

Antes de fazer qualquer escolha sobre franquias, avalie a sua situação financeira e observe qual é a quantidade de dinheiro que você dispõe para realizar o investimento inicial. Para tanto, é preciso possuir capital de giro e fazer investimentos em infraestrutura.

Esta análise é fundamental para você ter clareza na escolha da franquia, já que existem muitas no mercado e dos mais variados tipos de custos de investimento.

2ª Dica: Observe como está o mercado em que você pretende atuar

Depois que você escolher o segmento que pretende atuar, faça uma avaliação do mercado potencial para a comercialização do seu produto. Perceba como o setor de atuação se encontra no mercado: em ascensão, em estagnação ou em decadência.

Considere o mercado para o produto que pretende comercializar e como será a aceitação dos consumidores, qual seria a necessidade de demanda, bem como a concorrência existente no local. Além disso, faça uma avaliação sobre a melhor localização para instalar a marca.

3ª Dica: Faça uma pesquisa pelas melhores franquias dentro do seu orçamento

A pesquisa na área de franquias é a chave do sucesso. Saiba qual o setor que você mais se identifica e realize uma boa análise sobre ele. Assim, você acabará fazendo uma seleção de várias marcas, para depois obter a maior quantidade de informações possíveis de cada marca escolhida.

Avalie o melhor produto ou serviço que esteja de acordo com o seu perfil e, dessa forma, constate quais são as práticas administrativas da franqueadora. Quando falamos em escolha do produto que mais se adapta ao seu perfil, vou exemplificar: de nada adianta você ser vegano e abrir uma churrascaria. Ser vegano, envolve muito mais do que uma simples opção de vida, são concepções pessoais que precisam ser respeitadas.

4ª Dica: Faça a análise da proposta da franqueadora

Analise a proposta da franqueadora, com olhos de empreendedor. Avalie cada detalhe do documento, para depois assiná-lo. Você precisa levar em conta os seguintes requisitos, principalmente:

As taxas que serão cobradas;

A experiência possível de ser passada para o franqueado, e assim, prefira franqueadoras que estão no mercado a mais tempo;

Os treinamentos e capacitações realizados com gestores e colaboradores;

A COF (Circular de Oferta de Franquia): analise detalhadamente, pois neste documento tem todas as informações da franqueadora.

O tempo de contrato: o ideal é que o tempo de contrato seja o dobro ou maior da previsão do retorno do investimento.

5ª Dica: Tenha uma conversa franca com outros franqueados

Depois que você decidir pela marca que pretende investir, converse com outros franqueados e descubra quais são as facilidades e as dificuldades de se tornar um. Pergunte sobre o suporte do franqueador, além de outras questões que sejam de seu interesse.

Procure conhecer os produtos e os serviços oferecidos pela franquia, experimente, perceba o valor do serviço que você irá comercializar. Vender algo que você acredita que é bom, já é mais de meio caminho andado.

6ª Dica: Não hesite em procurar auxílio com pessoas especializadas

Se você está entrando agora no mercado de franquias, ou mesmo se já está expert no ramo, não hesite em procurar auxílio com pessoas que realmente entendam do processo, principalmente na área de análise de contratos e da COF. Você precisa entender os seus deveres e direitos antes de adquirir uma franquia.

Lembre que seu investimento vale muito para, no fim, acabar tendo prejuízos de alguma forma. Fique atento!

Quando se tem informações detalhadas sobre a marca, é mais simples de atuar como unidade franqueada. Isso porque, o seu dinheiro é muito especial para ser investido de uma forma equivocada, do tipo: “Não sei se era isso que eu esperava!”, pois, nesse momento, já será tarde.

Por fim, se planeje e se volte de maneira integral para a realização do seu sonho! Adquira uma franquia e seja direcionado para o sucesso, tomando os cuidados que alertamos nesse artigo!

Esperamos que as informações trazidas no post de hoje possam auxiliar na sua virada profissional de forma muito positiva! Boa sorte!