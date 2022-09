6 maneiras de corrigir o Logitech K400 Plus não emparelhado com o Bluetooth

O Logitech K400 Plus não está emparelhando com o Bluetooth? O Logitech K400 Plus é um teclado exclusivo que vem com um trackpad integrado. O Logitech K400 Plus não é um teclado mecânico sem luz de fundo, portanto, não é a escolha preferida dos jogadores, mas para uso regular, funciona bem. É um teclado sem fio (não Bluetooth) que usa um dongle/adaptador sem fio de 2,4 GHz para se conectar ao PC.

Recentemente, muitos usuários relataram que, ao conectar o adaptador sem fio, o Logitech K400 Plus não está emparelhando com o Bluetooth. Ao pesquisar na Internet, encontramos várias etapas de solução de problemas para ajudá-lo a corrigir esse problema.

Corrigir Logitech K400 Plus não emparelhando com Bluetooth

Este artigo listará várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o Logitech K400 Plus não emparelhado com Bluetooth.

Alternar porta USB

A primeira coisa que você deve tentar fazer é trocar a porta USB. Se a porta usada for problemática, ela pode não identificar o dongle sem fio e você enfrentará problemas ao emparelhar o Logitech K400 Plus. Nesse caso, recomendamos que você troque sua porta USB. Conecte o adaptador sem fio em uma porta USB diferente e verifique se você ainda enfrenta esse problema ou não.

Certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado ao Bluetooth

Embora o Logitech K400 Plus use um adaptador sem fio para se conectar ao seu PC, o problema pode ocorrer quando outro dispositivo está conectado ao seu Bluetooth. Certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado ao seu PC via Bluetooth e tente conectar o teclado.

Reinicie o PC

Outra etapa de solução de problemas a seguir é reiniciar o PC. Se houver bugs em seu sistema ou falhas temporárias, eles podem causar problemas de não emparelhamento do Logitech K400 Plus com Bluetooth. Recomendamos que você reinicie o seu PC para corrigir os erros que você enfrenta com ele.

Se for um bug com o Windows, novas atualizações trarão o patch para ele. Você pode tentar atualizar seu Windows para a versão mais recente. Para isso, siga os passos abaixo-

Imprensa Windows + eu chave para abrir o Definições aplicativo em seu PC.

Dirija-se ao atualização do Windows seção da barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Verifique se há atualizações.

Baixe e instale as atualizações disponíveis.

Reinicie o seu PC e verifique se você ainda está enfrentando o problema ou não.

Instale o software unificador

Você deve instalar o software Logitech Unifying se usar um dispositivo Logitech. Este software foi projetado para dispositivos Logitech e, se você enfrentar algum problema com o Logitech K400 Plus, este software provavelmente deve corrigi-lo. Para instalar este software em seu PC, siga as etapas abaixo-

Clique neste link para ir para a página do software unificador da Logitech.

A partir daqui, baixe o software em seu PC.

Agora abra Explorador de arquivos pressionando o Windows + E combinação de teclas.

Aqui, vá para o local onde você salvou o arquivo. Clique duas vezes no arquivo baixado para executar o instalador.

Aguarde a instalação do software. Uma vez feito, verifique se você ainda encontra o mesmo problema ou não.

Se você já tinha o software Unifying em seu PC, tente atualizá-lo.

Desligue a economia de energia para USB

A próxima coisa que você pode tentar fazer é desativar a Economia de energia para USB. Muitos usuários relataram que esse problema foi causado devido às configurações de economia de energia da sua porta USB. Isso geralmente acontece quando a economia de energia está ativada para USB e o Windows continua desligando a porta USB para economizar energia. Você deve tentar desativar a economia de energia para USB para corrigir o problema de não emparelhamento do Logitech K400 Plus com o Bluetooth. Para isso, siga os passos abaixo-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos para abri-lo.

Aqui, expanda o Controladores de barramento serial universal seção clicando duas vezes sobre ela.

Agora, clique com o botão direito do mouse no seu driver USB e depois em Propriedades.

No Propriedades dirija-se ao Gerenciamento de energia aba.

Desmarque todas as caixas de seleção aqui e clique em OK.

Faça isso para todos os drivers de porta USB e feche o Gerenciador de dispositivos.

Palavras finais

Os produtos Logitech são bem conhecidos por sua qualidade e confiabilidade. Problemas como o Logitech K400 Plus não emparelhado com o Bluetooth são menos prováveis ​​de acontecer. No entanto, este artigo o ajudará a corrigir esse problema se você ainda o enfrentar. Mencionamos algumas etapas de solução de problemas para corrigir o não emparelhamento do Logitech K400 Plus com o Bluetooth. Você pode seguir as etapas acima e não enfrentar esse problema novamente.

