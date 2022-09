7 maneiras de corrigir o erro 429 do Titanfall 2 A conexão com o servidor expirou

Titanfall 2 é um jogo incrível! Além dos gráficos fantásticos, este jogo tem vários personagens interessantes para escolher e excelente dublagem. Nunca houve um jogo de batalha real como este antes. É possível que a história de fundo de cada personagem seja mais atraente para você se o jogo não for atraente para você.

O jogo é impressionante; não há dúvida sobre isso. Você pode jogá-lo independentemente do seu estilo de jogo, e tem um movimento que sai direto dos seus sonhos. A razão pela qual os usuários não estão satisfeitos com o jogo é a pequena dedicação que eles colocam neste jogo. Além disso, há constantes tentativas de hacking de servidor, o que torna o multiplayer impossível de jogar.

Recentemente, erro 429 ocorreu no Titanfall 2 no Xbox Series X. Isso apareceu devido a um Problema no servidor Titanfall 2. No entanto, existem alguns métodos usando os quais você pode saber sobre o Status do servidor Titanfall 2. Então, vamos começar com o guia.

Por que o erro TitanFall 429 ocorre no Xbox Series X?

Vários problemas podem causar o erro 429 do Titanfall 2 no Xbox Series X Xbox, mas o motivo mais genuíno que encontramos tem o potencial de causar esse tipo de erro ao jogar o Titanfall 2 são os servidores.

Sim, existem possibilidades de que o erro 429 ocorra apenas porque os servidores do jogo estão inativos. Então, para corrigir isso, você precisa saber sobre o status do servidor Titanfall 2. Enquanto isso, caso você não saiba como fazer isso, leia este guia até o final para corrigir o erro.

Corrigir o erro 429 do Titanfall 2 no Xbox Series X

Então, aqui estão as melhores correções que ajudarão você a corrigir o erro 429 do Titanfall e saber sobre o status do servidor Titanfall 2. Portanto, vamos começar com as correções:

Verifique o status do servidor Titanfall 2

Há possíveis chances de que os servidores do jogo estejam inativos, devido ao qual você está recebendo o erro 429 ao jogar Titanfall 2. Anteriormente, muitos usuários descobriram que os servidores não estão funcionando para o jogo e quando os servidores começam a funcionar , esse erro é resolvido automaticamente.

Então, caso você não saiba como verificar o status do servidor Titanfall 2, você deve ir ao DownDetector ou Site oficial da EA. É necessário aguardar a resolução do servidor caso seu status seja vermelho. Além disso, quaisquer problemas relacionados ao jogo também podem ser verificados via Xbox Live.

Verifique a sua conexão com a internet

Certifique-se de que a conexão de internet do seu PC esteja funcionando corretamente. Às vezes, sua conexão com a Internet pode não ser rápida o suficiente para se comunicar com o servidor ou recuperar dados se estiver instável ou lenta.

Conecte um cabo ethernet e execute o servidor Titanfall 2 para ver se ele está ativo. O Titanfall 2 pode apresentar o erro 429 se sua conexão com a Internet estiver lenta. Execute um teste de velocidade em Speedtest.net para determinar a velocidade da sua internet. Você também pode usar o DNS do Google para evitar esse problema.

Se você não estiver obtendo a velocidade certa em sua área, entre em contato com seu ISP. Assim que o problema de conexão for corrigido, o erro 429 do Titanfall 2 será corrigido automaticamente.

Antes de chegar a qualquer conclusão, você deve verificar as atualizações de software do console Xbox. Vários problemas podem ser causados ​​por compilações de software desatualizadas ou com erros. Portanto, você deve verificar se o seu Xbox Series X está atualizado para a versão mais recente do sistema operacional e, para isso:

Abra o Definições menu no seu Xbox. Vamos para Sistema> Atualizações e Downloads . Clique Atualizar console > Marque a caixa de seleção para Manter meu console atualizado e manter meus jogos e aplicativos atualizados . Você deve reiniciar seu console Xbox Series X para que as alterações sejam aplicadas imediatamente. Além disso, as atualizações de software serão verificadas automaticamente. Sempre que uma atualização estiver disponível, o sistema de console a instalará automaticamente.

Limpar dados de cache

Seu console Xbox provavelmente pode encontrar vários problemas ao iniciar ou jogar jogos se você salvou muitos dados de cache de jogos instalados. Você deve limpar os dados de cache do seu console para atualizá-lo. Isso pode ser feito por:

Navegar para Configurações > Dispositivos e streaming > Blu-ray Vá para Persistent Storage e escolha Clear Persistent Storage.

Você pode seguir as etapas abaixo se seu Xbox não tiver o Blu-Ray opção em Dispositivo e streaming:

Inicialmente, certifique-se de que o console esteja desligado e que o cabo de alimentação esteja desconectado. Aguarde cerca de 5 minutos antes de ligá-lo novamente. Depois de ativado, você verá o logotipo do Xbox. Isso limpará os dados armazenados em cache.

Excluir dados de jogos salvos

Portanto, se você verificou o status do servidor Titanfall 2 e está funcionando, há chances de que alguns dos dados do seu jogo estejam danificados, devido aos quais você está enfrentando esse problema. No entanto, você achará útil excluir os dados do jogo salvos se houver um problema com a jogabilidade no console Xbox. Aqui está como fazê-lo:

O primeiro passo é sair do jogo Titanfall 2. A seguir, selecione Meus jogos e aplicativos . Escolha para Ver todos > Realçar Titanfall 2 . Então vá para Gerenciar jogos e complementos > Dados salvos . Após clicar no Excluir tudo botão, você deve esperar que ele seja concluído. Para verificar se o problema do erro 429 foi resolvido, você deve reiniciar o Titanfall 2.

Central do Xbox Insider

Com o Xbox Insider Hub, os usuários podem obter recursos e atualizações que ainda estão em desenvolvimento. Para proteger seu console Xbox de bugs ou falhas indesejadas, certifique-se de sair desse acesso. Além disso, muitos usuários relataram que o status dos servidores Titanfall 2 é corrigido quando eles saem do programa Xbox Insider Hub. Então como você faz isso? Vamos descobrir:

Inicialmente, vá para o Central do Xbox Insider > toque no Visualização da atualização do Xbox > Acerte o Gerenciar . Agora você pode selecionar Pré-visualização da atualização do Xbox Alpha Skip-Ahead

Apesar do aviso informando que os usuários podem encontrar bugs, siga estas instruções e ignore-as. Eventualmente, você poderá jogar seu jogo Titanfall 2 sem nenhum erro 429.

Reinicialização forçada do console Xbox

Você pode resolver vários problemas ou falhas do sistema redefinindo seu console Xbox. Você pode usar esse método sem pensar duas vezes, pois ele não exclui nenhum dado do console. Aqui está como fazê-lo:

Em primeiro lugar, mantenha pressionado o Poder botão para desligar o console Xbox. Solte o botão Power quando o console for desligado. Em seguida, remova o cabo de alimentação da tomada e desconecte-o do console. Após cerca de 5 minutos, conecte o cabo de alimentação novamente para atualizar o sistema. Ligue o console e inicie o Titanfall 2 para verificar o código de erro 429.

Então isso é como corrigir o código de erro 429 do Titanfall 2. Depois de realizar as correções mencionadas anteriormente neste guia, esperamos que você possa verificar e corrigir o status do servidor Titanfall 2. Se você tiver alguma dúvida sobre este guia, comente abaixo e nos avise.

