7 maneiras de corrigir o problema de atualização das configurações do ID Apple no iPhone (2022)

Você tem um dispositivo Apple e o atualizou recentemente para o iOS 16? Então, provavelmente após a atualização, você está recebendo o erro Atualizar configurações do ID Apple. Bem, isso é algo que começou a ocorrer após a recente atualização do patch. Felizmente, você pode corrigir esse problema usando alguns truques fáceis e, felizmente, sabemos que todas as correções possíveis para atualizar as configurações do ID da Apple ficam presas no iPhone.

Portanto, se você perceber que as configurações atualizadas do Apple ID ficam presas na tela do seu iPhone, siga as correções que descrevemos mais abaixo na página. Portanto, vamos começar com o guia.

Qual é o motivo por trás da atualização do erro de problema de configurações de ID da Apple?

O erro de atualização das configurações do Apple ID pode ser causado por vários motivos, dependendo do modelo do seu dispositivo. Mas, o motivo mais comum que potencialmente é o motivo desse erro é mencionado abaixo:

Credenciais de ID Apple erradas. Servidores da Apple estão inativos. Versão iOS desatualizada. Problema de rede ruim ou ruim.

Então, essas são algumas das razões pelas quais você está recebendo esse problema. Agora, vamos verificar os métodos com os quais você pode corrigir facilmente esse problema.

Então, vamos conferir as correções que ajudarão você a resolver o problema de atualização das configurações do ID Apple no iPhone:

Reinicie seu iPhone

Como primeiro passo, reinicie o dispositivo, pois isso ajuda a resolver a maioria dos problemas do dispositivo resultantes de falhas de software. Na maioria dos casos, é um método seguro e eficaz.

Suas tarefas atuais serão forçadas a serem apagadas da memória quando você forçar a reinicialização e começarão novamente assim que o dispositivo for reiniciado.

Segure o Aumentar o volume tecla e solte-a. Calma Volume baixo e solte-o. Para desligar a tela, continue pressionando o botão Lado botão. Você pode ter que esperar um pouco para a tela desligar. Depois que a tela virar, basta pressionar o botão Botão lateral continuamente até ver o Logo da Apple Assim que o logotipo da Apple aparecer, você pode parar de pressionar o botão. Agora, você só precisa abrir o telefone e verificar se o problema das configurações atualizadas do ID da Apple no seu iPhone foi resolvido.

Alterar senha do ID Apple

Você também pode considerar esse método para resolver esses problemas. É possível interromper a atualização das configurações do ID Apple travadas na tela de atualização assim que a senha do ID Apple for alterada e iniciá-las novamente assim que a senha for alterada. Portanto, tente alterar a senha do seu ID Apple e veja se isso ajuda.

Vamos para Definições . Clique no seu perfil . Escolher Senha e segurança do cardápio. Em seguida, clique em Mudar senha . Depois, você precisará inserir sua senha do iPhone. Agora você pode alterar sua senha preenchendo a nova e clicando no botão Mudar botão. Depois de selecionar suas preferências, escolha Sair outros dispositivos ou Não saia

Verifique novamente seus detalhes de pagamento

Você pode receber esta notificação se seus dados de pagamento ou envio estiverem incorretos. Portanto, é aconselhável que esses detalhes sejam verificados e atualizados imediatamente.

No seu dispositivo Apple, vá para Definições . Na parte superior, clique no seu avatar . Confira o Forma de pagamento seção abaixo Pagamento e envio . Se contiver um erro, deve ser corrigido/atualizado . Além disso, você pode adicionar um pagamento método aqui. Agora você pode verificar seu endereço clicando no botão Adicionar endereço de entrega botão. Agora que você está aqui, sugerimos que você verifique a seção Nome, Número de Telefone e E-mail para garantir que todas as informações estejam corretas. Verifique se estas etapas resolvem a notificação Atualizar configurações do ID Apple.

Alterar a conexão de rede

Também é possível ter esse problema se sua conexão com a Internet estiver instável. Você deve ter uma conexão de internet estável para atualizar as configurações do ID Apple. A conexão pode ficar fraca e causar esse tipo de erro se você tiver uma conexão fraca com a Internet.

Você pode usar dados de celular em vez de sua conexão de rede para fazer isso. Se a internet não estiver funcionando, você pode simplesmente ligar e desligar o WiFi do seu roteador e o WiFi do seu dispositivo.

Também pode ser uma boa ideia experimentar outro aplicativo na mesma rede para ver como funciona. Você pode ter um problema com sua conexão se outros aplicativos também estiverem com problemas. Se funcionar bem para outros aplicativos, force o fechamento do aplicativo de configurações e verifique se ele foi atualizado.

Faça login novamente no seu ID Apple

Vários usuários confirmaram que as configurações atualizadas do ID da Apple travadas no problema da tela de atualização foram resolvidas após o novo login em sua conta. Embora possa parecer uma solução fácil, muitos usuários encontraram a solução ao fazer login novamente. Seria melhor se você saísse do iCloud e depois entrasse novamente. Vamos começar:

Vá para o seu dispositivo Definições página. Depois disso, toque no Sair botão. Você vai encontrá-lo bem no final. sua conta Apple agora, caso ainda não o tenha feito. Insira as credenciais parasua conta Apple agora, caso ainda não o tenha feito. Depois de fazer isso, você será desconectado da sua conta. Demitir-se e verifique se o prompt Atualizar configurações do ID Apple preso foi corrigido.

Você pode resolver esse problema atualizando seu dispositivo para a versão mais recente. Muitos bugs podem ser resolvidos quando você atualiza seu dispositivo, e seu dispositivo funcionará com mais eficiência. É possível que, ao atualizar o Apple ID, as configurações travadas na tela de atualização desapareçam assim que você atualizar o iPhone. Consequentemente, você deve considerar a atualização para a versão mais recente, se estiver disponível. Então, caso você não saiba como fazer isso, confira estes passos:

Vamos para Definições . Vou ao Em geral aba. Selecionar Atualização de software Clique em Baixar e instalar . Por favor, digite a senha. Por fim, dependendo da sua conexão com a Internet, talvez seja necessário aguardar um pouco para que o processo seja concluído no seu iPhone. Uma vez feito, você verá que as configurações de atualização do ID Apple travadas no problema da tela de atualização são resolvidas.

Redefinir tudo

Você deve redefinir seu dispositivo se nenhum dos métodos acima funcionar para você. Mesmo que o processo de redefinição demore um pouco, vale a pena se você estiver tentando corrigir se as configurações de atualização do ID Apple estiverem travadas na tela de atualização.

A redefinição do dispositivo limpará todos os dados e arquivos. Portanto, antes de redefinir, verifique se você fez backup de seus arquivos importantes. Depois de ter feito isso, execute estas etapas:

Vamos para Definições . Clique no Em geral opção e role para baixo para encontrar a opção para Transferir ou Redefinir Iphone . Depois disso, toque nele. Selecionar Apague todo o conteúdo e configurações Agora prossiga clicando Continuar . Quando solicitado, digite a senha do iPhone e a senha do ID Apple. Após digitar a senha. Selecionar Desligar . Para confirmar, toque no Apagar iPhone botão. É isso. Pode demorar um pouco para o seu iPhone redefinir assim que for confirmado.

Empacotando

Em conclusão, fornecemos-lhe instruções sobre como corrigir os prompts de tela bloqueados Update Apple ID Settings no seu iPhone. Já foi mencionado que estas são soluções alternativas e não medidas oficiais. Mesmo assim, muitos usuários relataram que esse problema foi resolvido. Eu apreciaria se você pudesse nos informar qual deles lhe deu os resultados desejados nos comentários abaixo.

