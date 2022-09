70% das empresas aumentaram investimento em marketing digital na América Latina

As empresas seguem no desafio de atingir os consumidores onde quer que eles estejam e as redes sociais se consolidaram como uma opção. De acordo com uma nova pesquisa, 70% das empresas da América Latina aumentaram seu investimento em marketing digital em 2021. A expectativa é que o orçamento para essa área aumente também em 2022 e nos próximos anos.

O estudo “Marketing digital na América Latina: A experiência do cliente como o centro da estratégia” foi feito pela NTT DATA e a MIT Technology Review, com a participação de líderes de 60 empresas da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Os dados mostram que, atualmente, os gastos em marketing digital correspondem a 60% de todo gasto em marketing. Nos próximos cinco anos, essa fatia deve aumentar para 85%, segundo os entrevistados.

Atualmente, 90% das empresas entrevistadas têm estratégia de marketing digital. Há três anos, esse número estava em 40%. E 44% delas conseguiram atingir os objetivos (KPIs – Key Performance Indicator) nas áreas envolvidas no negócio. Além disso, 28% afirmam ter conseguido alinhá-lo aos objetivos do negócio, otimizando e avaliando regularmente.

Segundo o estudo, o marketing orientado a dados é importante para saber o que os clientes procuram. Os pesquisadores recomendas que as empresas estabeleçam uma estratégia com visão focada no consumidor para atingi-los com a mensagem correta. Também é preciso levar em consideração suas necessidades emocionais e funcionais.

Em que ferramentas as empresas investem

Entre as ferramentas mais importantes para as empresas da região para investir no marketing digital estão o CRM (segundo 82% dos entrevistados), SEO (59%), ferramentas de gerenciamento de campanhas (57%) e ferramentas de escuta social (38%).

Especificamente, com relação à SEO, 59% das empresas latino-americanas utilizam ferramentas de SEO em sua estratégia de marketing digital. Quando perguntados sobre a relevância do SEO em seus negócios, 61% das empresas afirmaram que estão em um nível intermediário e outras duas mais avançadas em suas estratégias de marketing digital.

Segundo os pesquisadores, alcançar o cliente, para que ele adquira os produtos ou serviços, é um grande desafio para os profissionais de marketing. Utilizar ferramentas como as descritas foi algo que esses profissionais aprenderam nos últimos anos, influenciados pela necessidade de atender as expectativas das empresas e dos consumidores.

A tendência que o estudo aponta é que o metaverso – e suas soluções de realidade virtual e aumentada – podem gerar uma nova experiência de usuário, que mistura o mundo real com o virtual. Espera-se que este mundo de experiências virtuais se torne uma multiplicidade de interfaces para a venda de bens e serviços.

De fato, diversas marcas têm investido no metaverso como forma de atender clientes e realizar vendas. O caso mais recente é o da Renner, que apostou em uma plataforma de realidade virtual para apresentar sua nova coleção de moda Primavera-Verão.

Rede social favorita

O Instagram apareceu como rede social preferida na hora de investir em marketing digital para 87% das empresas. Em seguida, aparecem o Facebook (76%) e o LinkedIn (53%) e o YouTube (53%). O TikTok foi apontado por 18%, mas a expectativa é que apareça como terceira principal rede social na América Latina em 2022.

Aparentemente, as empresas investem nas redes sociais que mais interessam aos consumidores. No Brasil, o Instagram só não é mais usado que o WhatsApp, segundo o estudo Panorama Mobile Time/Opinion Box – Uso de apps no Brasil. O Instagram aparece na tela inicial de 46% dos smartphones de brasileiros, a frente do Facebook, que está 36% das telas iniciais.

O Instagram também tem se consolidado como um app para canais de vendas. De acordo com outra pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box – Mensageria no Brasil, 59% de seus usuários se comunicam com marcas através do Direct. O hábito é mais comum entre mulheres (65%) que entre homens (53%). Dentre os que se comunicam com marcas pelo Instagram, os propósitos mais comuns das conversas são: tirar dúvidas/pedir informações (80%); comprar produtos e serviços (66%); receber promoções (66%); e receber suporte técnico (51%).