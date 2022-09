8 maneiras de consertar Dying Light 2 Co-Op não está funcionando [2022]

Um grande jogo como Dying Light 2: Fique Humano definitivamente vale a pena tentar. Tem uma jogabilidade envolvente e uma história emocionante, e futuros patches e DLC podem melhorar rapidamente os gráficos e a replayability, aumentando a classificação do jogo. Se você está disposto a investir 100 horas ou mais, este jogo vale o seu tempo.

Além de saquear, lutar contra zumbis ou humanos, cuidar de outros sobreviventes e administrar a invasão noturna, há tantas outras coisas para fazer que você pode perder rapidamente o controle da história principal. Mas, infelizmente, alguns bugs começaram a incomodar os usuários e impedi-los de jogar o jogo.

No entanto, Cooperativa não funciona é um deles. Devido a isso, muitos usuários ficam presos na conexão e tentam jogar o Modo cooperativo. Não se preocupe! Isso tentará ajudá-lo a corrigir se o Dying Light 2 Cooperativo não está funcionando problema. Então, vamos começar com o guia.

Por que Dying Light 2 Co-Op não está funcionando?

O coop Dying Light 2, não é um problema de trabalho que pode estar ocorrendo apenas porque o ping da Internet está alto, o que está causando perda de pacotes e alta latência. Embora também haja chances de você enfrentar esse problema apenas porque seus servidores de jogo não estão funcionando corretamente ou você está enfrentando um problema.

Bem, em alguns casos, descobrimos que Dying Light 2 mostra esse tipo de erro devido a arquivos de jogo corrompidos ou ausentes do seu dispositivo. Então, seja qual for o motivo, temos algumas correções que têm o potencial de resolver esse tipo de erro. Portanto, você deve ler este guia até o final.

Corrigir Dying Light 2 Co-Op não funciona no PC/Xbox/PS4

Portanto, essas são algumas correções que ajudarão você a corrigir o problema de não funcionamento do Dying Light 2 Co-Op. Portanto, certifique-se de ler e aplicar as correções da mesma maneira que mencionamos abaixo:

Verifique os servidores de jogo de Dying Light 2

O primeiro passo é verificar o status do servidor ao vivo do Dying Light 2. Se a manutenção estiver em andamento ou houver uma interrupção, pode ser por isso que a Co-Op não está funcionando. Para verificar o status do servidor, você pode visitar o DownDetector. Além disso, os desenvolvedores do jogo anunciarão quaisquer problemas de que tenham conhecimento em sua conta oficial do Twitter, portanto, você também deve seguir os funcionários em seu identificador oficial do Twitter.

Desative o antivírus temporariamente

Existe a possibilidade de que seu programa antivírus esteja bloqueando o arquivo do jogo de se conectar aos servidores, fazendo com que Dying Light 2 Co-Op não funcione. Você pode verificar se o programa antivírus causa o problema desativando-o e jogando o jogo no modo Co-Op. Para corrigir o problema, você precisará desabilitar a proteção em tempo real usando as etapas mencionadas abaixo:

Pressione o botão Windows e toque em Definições . Depois, toque em Atualização e segurança . Em seguida, vá para o Segurança do Windows seção. Agora, basta tocar em Proteção contra vírus e ameaças Seguido por Gerenciar configurações . Por fim, alterne o botão para desativar a proteção em tempo real.

Verifique a sua conexão com a internet

Você pode até não ter culpa por não ser capaz de jogar cooperativamente com os outros. Para poder jogar online e entrar em servidores, uma boa velocidade de conexão com a internet deve ser necessária.

Você pode verificar a velocidade do roteador WiFi da sua conexão com a Internet em Teste rápido

pela Ookla para ver se ele se qualifica para sua necessidade. Por fornecer resultados precisos e confiáveis, é conhecido como o teste global de velocidade de banda larga.

Você pode tentar reiniciar seu roteador moderno ou WiFi em seguida, se achar que sua Internet é adequada. Depois que o problema da Internet for corrigido, você descobrirá que o problema do coop Dying Light 2 não está funcionando é corrigido automaticamente.

Você terá problemas para se conectar ao jogar jogos multiplayer, como Dying Light 2, se o adaptador de rede do seu PC estiver desatualizado. Quaisquer drivers de adaptador de rede atualizados podem ser encontrados no gerenciador de dispositivos e devem ser instalados, se necessário. No entanto, caso você não saiba como atualizar os drivers do adaptador de rede, certifique-se de executar estas etapas:

Abrir Gerenciador de Dispositivos (abra a caixa Executar e pesquise devmgmt. MSc). Depois, certifique-se de ir ao Rede adaptadores e expanda-o. Então, clique com o botão direito no adaptador WiFi e aperte o botão Atualizar driver botão. Por fim, acerte o Pesquisar automaticamente por drivers . Em seguida, clique com o botão direito do mouse no Ethernet adaptador e aperte o Atualizar driver . Agora, toque no Pesquisar automaticamente por drivers .

Permitir no Firewall do Windows Defender

Possivelmente, o firewall do Windows Defender está bloqueando as conexões de entrada e saída dos servidores Dying Light 2 Co-Op, o que está causando o problema de conexão. Para evitar problemas de não funcionamento do Co-Op, verifique as configurações do firewall e certifique-se de que o jogo possa passar e se comunicar com o servidor do jogo. No entanto, se você está se perguntando como pode permitir um aplicativo por meio do Firewall do Windows, execute estas etapas:

Inicialmente, na barra de pesquisa da área de trabalho, digite Firewall do Windows e clique no ícone que aparece. Depois, você permitirá que o aplicativo seja executado selecionando Permitir um aplicativo ou recurso por meio do Firewall do Windows Defender . Encontre o jogo e marque todas as caixas . Então clique OK

Verifique os arquivos do jogo Dying Light 2

É comum que um arquivo de jogo corrompido impeça que o jogo se conecte ao cooperativo. No entanto, em muitos casos, os usuários relataram que o problema do coop Dying Light 2 não funciona é resolvido apenas verificando os arquivos do jogo:

Inicie o cliente Steam. Clique Biblioteca no seu iniciador do Steam. Clique com o botão direito do mouse no jogo Dying Light 2 e selecione Propriedades do cardápio. Por fim, clique no botão Ficheiros locais aba e aperte verificar a integridade dos arquivos do jogo

Reinstale o jogo

Você deve considerar desinstalar o jogo e reinstalá-lo se o problema do Dying Light 2 Co-Op persistir após seguir todas as etapas de solução de problemas listadas acima. Além disso, ao fazer isso, você poderá resolver quaisquer outros problemas que tenha com o jogo.

Lançar Vapor . Faça o seu caminho para o biblioteca . Simplesmente clique com o botão direito o jogo, clique Gerenciar e depois desinstale-o . Então clique Desinstalar . Clique com o botão direito no jogo e selecione instalar . Para iniciar a instalação, clique em próximo .

Finalmente, estamos na última etapa. Portanto, se você não conseguir consertar o coop Dying Light 2 não funcionando, entrar em contato com a equipe de suporte será a última opção que resta para você. Portanto, você deve contatá-los e perguntar por que esse problema ocorre. Então, eles certamente ajudarão você a resolver esse erro.

Da mesa do autor

Então, é assim que o coop Dying Light 2 não está funcionando. Esperamos que você ache os métodos de solução de problemas úteis. Portanto, se você quiser fazer mais perguntas, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: