8 maneiras de corrigir o aplicativo Apple TV que não funciona no Sky Q / Sky + HD

O provedor britânico de televisão por satélite Sky opera o Sky Q na Áustria, Alemanha, Irlanda, Itália e Reino Unido como parte de seu serviço de televisão e entretenimento por assinatura. Além do decodificador, o serviço Sky Q tem o mesmo nome. No entanto, ele suporta muitos aplicativos como Netflix, Apple TV no SKY Qetc

Bem, este é um dos melhores decodificadores que você pode usar, mas ainda tem alguns problemas. Quase regularmente, os usuários relataram diferentes problemas de travamento de aplicativos no SKY Q. Por exemplo, recentemente, para alguns usuários, o O aplicativo Apple TV não está funcionando no SKY Q/SKY+ HD. Considerando isso, estamos aqui com nosso novo guia. Este guia irá ajudá-lo a corrigir o O aplicativo Apple TV não funciona no SKY Q/SKY + HD.

Corrigir o aplicativo Apple TV que não funciona no Sky Q/Sky + HD

Existem várias correções para ajudá-lo a resolver facilmente o problema de não funcionamento da Apple TV no Sky Q e Sky + HD. Mas não garantimos que isso o ajudará a resolver o erro. No entanto, muitos usuários consideram essas correções úteis para corrigir o problema de não funcionamento da Apple TV no Sky Q e Sky + HD. Então, vamos conferir essas correções:

Reinicie seu dispositivo

Inicialmente, antes de fazer qualquer coisa, é crucial reiniciar sua caixa de configuração e TV, porque há chances de que o problema de não funcionamento com a Apple TV no Sky Q ocorra devido a erros aleatórios. No entanto, os arquivos de bug temporários são removidos automaticamente quando você reinicializa o dispositivo. Então, você deve fazer isso e verificar se isso ajuda.

Limpar os dados de cache

É possível que você já tenha reinicializado seu dispositivo e ainda assim o mesmo não funcione Apple TV no Sky Q/Sky + HD. Bem, não se preocupe! Há chances de que, no seu dispositivo, os arquivos de cache armazenados sejam corrompidos, devido ao qual você está enfrentando esse erro.

Embora as chances sejam muito baixas, ainda há uma chance. Portanto, para resolver o problema de não funcionamento do aplicativo Apple TV, você deve limpar os dados de cache do aplicativo Apple TV. Portanto, você deve limpar os arquivos de cache normalmente. Depois de fazer isso, você descobrirá que esse problema desaparece automaticamente.

Também existem possibilidades de que o aplicativo Apple TV possa ter atualizações pendentes devido às quais você está enfrentando esse problema. No entanto, existem muitos casos em que vimos esse problema comum devido a um aplicativo desatualizado.

Por isso, é essencial garantir que o app Apple TV esteja atualizado no seu dispositivo. No entanto, depois de atualizar seu aplicativo Apple TV, o erro de não funcionamento desaparecerá.

Verifique sua rede

Já verificou se sua internet está funcionando? Bem, há grandes chances de que sua internet não esteja funcionando, devido a que esse tipo de erro começou a aparecer porque para usar o aplicativo Apple TV, você precisa de uma conexão ativa com a Internet.

Portanto, você deve verificar se sua internet está funcionando ou não. No entanto, para verificar sua conexão com a Internet, você deve passar o mouse sobre o Speedtest.net site e tente executar o teste de velocidade para seu WiFi ou dados móveis.

Enquanto isso, caso você descubra que sua conexão de rede falha no teste, primeiro você deve corrigir seu problema de internet ruim. Depois que o problema da Internet for resolvido, você deve verificar se o problema de funcionamento da Apple TV no SKY Q/ SKY + HD não foi corrigido.

Verifique sua assinatura

Uma assinatura expirada também é um dos principais motivos pelos quais o aplicativo Apple TV não está funcionando. Sim! Eu sei que é muito estranho, pois você já deve saber quando sua assinatura expira, mas há chances de você ter perdido.

Portanto, você deve tentar verificar se precisa renovar sua assinatura do aplicativo Apple TV ou não. No entanto, se você achar que precisa renovar sua assinatura, deverá fazê-lo e verificar se o erro foi resolvido.

Redefinir o céu Q/Sky + HD

Se nada o ajudar a resolver o erro de não funcionamento com sua Apple TV no SKY Q/SKY + HD, você deve tentar redefinir seu dispositivo SKY Q/SKY + HD. Então, caso você não saiba como resetar o SKY Q/SKY + HD, você deve seguir estes passos:

Inicialmente, navegue pelo Definições menu pressionando o Casa botão (mas não pressione OK ). Aguarde um momento, pressione 0 espere um momento, pressione 1 e aguarde um momento e, em seguida, pressione 0 . Agora você verá a mensagem do administrador na parte superior da tela quando clicar no botão Selecionar botão. Em seguida, clique no botão Redefinir opção e, em seguida, escolha Redefinir as configurações . Feito isso, sua tela não terá nenhum aplicativo. Você pode rolar para o Definições menu pressionando o Casa botão (mas não pressione OK ). A seguir, você deve pressionar 0 aguarde um segundo e pressione 0 novamente, aguarde um segundo e pressione 1 novamente e espere mais um segundo. Clique Selecionar role para baixo até a seção Aplicativos e clique em Atualizar aplicativo . Agora você verá todos os seus aplicativos na tela inicial. Por fim, deve funcionar sem problemas se você selecionar o aplicativo Apple Plus.

Ainda no mesmo barco? Não se preocupe! Se você ainda estiver recebendo o problema de não funcionamento da Apple TV no SKY Q/SKY + HD, como último recurso, tente entrar em contato com a equipe de suporte do SKY Q/SKY + HD e pergunte sobre esse problema. No entanto, dependendo de como você explica esse erro, os funcionários podem criar mais algumas correções que não são mencionadas neste guia.

Existe um botão de reset no Sky Q Box?

Sim, há um botão de reset; você pode pressionar e segurar o botão Reset nas costas do Sky Q Mini e ligá-lo novamente na tomada. No entanto, certifique-se de segurá-lo até que a luz na frente pisque em vermelho e verde. Você terá que esperar cerca de 30 segundos para que isso aconteça. Você pode ligar a caixa pressionando o botão de espera quando ele piscar em verde e vermelho.

Então, isso é tudo sobre como corrigir o problema da Apple TV não funcionando no SKY Q/SKY + HD. Esperamos que você ache este guia útil. Além disso, se você quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, comente abaixo e nos avise.

