8 maneiras de corrigir o espelhamento de tela da Toshiba Smart TV (Android, iOS, Windows)

Você pode transmitir e exibir seu celular na TV Toshiba para assistir a vídeos, jogar jogos para celular e abrir aplicativos na TV se tiver uma TV Toshiba em casa. Um aplicativo de espelhamento de tela disponível online permite que você faça todas essas coisas. Aqui está mais sobre o Espelhamento de tela da Toshiba Smart TV.

Corrigir o espelhamento de tela da Smart TV Toshiba

As Smart TVs agora são usadas para mais do que apenas assistir conteúdo online. Espelhando seu Android ou tela do dispositivo iOS também é possível. Mas, há uma razão pela qual você gostaria de fazer isso? Isso é muito útil se você planeja mostrar um documento ou arquivo de apresentação.

Além disso, se sua sala de reuniões tiver apenas uma tela de TV, você saberá como apresentá-la sem fio. Este guia mostrará como espelhar a tela do seu Smartphone na sua TV Toshiba. Então, como funciona o espelhamento de tela? Ele permite que você exiba a tela do seu telefone ou computador em outros dispositivos exatamente como aparece em seu telefone ou computador.

Não há quase nada que você não possa transmitir sem fio. Todos os seus dispositivos e sua TV, exceto os serviços de streaming, são protegidos por DRM. Usar a Toshiba TV para transmitir um smartphone é muito simples e fácil. O guia a seguir explica como espelhar a tela do seu dispositivo na sua Toshiba Smart TV.

Espelho de tela na TV Toshiba sem um aplicativo

Usando as configurações da Toshiba TV e as do seu laptop, telefone ou tablet, você pode espelhar a tela de qualquer dispositivo inteligente na sua TV. Para espelhar sua TV Toshiba, você deve conectar sua TV à mesma rede WiFi do dispositivo que deseja espelhar.

Você não poderá seguir nenhuma dessas instruções se não fizer isso.

Para começar, siga estas etapas:

1. Escolha Entrada no menu da sua televisão.

2. A opção Screen Mirroring deve ser selecionada.

3. Dependendo do seu telefone ou laptop, você deve seguir as instruções para espelhar a tela.

4. Escolha sua TV do seu dispositivo quando a TV e o dispositivo estiverem configurados para espelhar.

Sua TV Toshiba agora deve exibir a tela do seu dispositivo se tudo correr bem.

Essas instruções podem não ter funcionado para você ou você pode simplesmente querer usar um aplicativo.

Espelho de tela na TV Toshiba com TV AirBeam

Os proprietários de TVs Toshiba estão usando cada vez mais o aplicativo AirBeam TV para espelhar suas telas. E, usando uma loja de aplicativos, você pode baixar o aplicativo para qualquer dispositivo.

Além disso, é extremamente fácil de usar uma vez que você o tenha. O espelhamento também pode ser iniciado seguindo as etapas abaixo.

1. Primeiro, abra o TV AirBeam aplicativo no dispositivo que você deseja visualizar na tela grande.

2. Em seguida, escolha sua TV na lista.

3. Agora, depois de clicar em iniciar o espelhamento, clique novamente no nome da sua TV.

4. Em seguida, clique em iniciar transmissão.

Isso é tudo o que há para isso. O motivo pelo qual sua televisão não está aparecendo no aplicativo é provavelmente porque ela não está conectada à mesma rede sem fio doméstica que seu telefone.

Espelhamento de tela na Toshiba VIDAA OS Smart TV

Explicaremos como espelhar a tela de uma Smart TV Toshiba VIDAA OS. No dispositivo, você pode executar o espelhamento de tela seguindo estas etapas.

1. Selecione o controle remoto para sua TV Toshiba VIDAA OS. Você pode fazer isso pressionando o botão Home.

2. Escolha Entradas entre as opções disponíveis. Existe outra opção sob esta chamada “O espelhamento de tela.” Selecione-o.

3. Depois de concluir as etapas acima, o espelhamento de tela da Toshiba Smart TV é ativado imediatamente.

4. Haverá uma opção Apple Airplay no menu Display and Sounds no menu Settings se sua TV for compatível.

Espelhar o iPhone na Toshiba Smart TV

Para conectar sua Toshiba Smart TV e iPhone à mesma rede Wi-Fi, você deve ter ambos os dispositivos conectados simultaneamente.

Há algo diferente no Apple Screen Mirroring em comparação com o Android. Não é possível espelhar sua tela diretamente.

Você provavelmente precisará instalar um aplicativo como o Miracast no seu iPhone se quiser transmitir aplicativos de terceiros na Toshiba Smart TV.

1. No aplicativo, localize e selecione a Toshiba Smart TV.

2. As Smart TVs da Toshiba agora exibirão uma opção Sempre na caixa de diálogo de prompt.

3. A tela Telefone aparecerá em sua Toshiba Smart TV em cerca de dois segundos.

4. Agora você pode espelhar sua tela ou transmitir qualquer coisa do seu telefone imediatamente.

Espelhamento de tela da Toshiba Smart TV no Windows PC

Laptops Windows podem ser transmitidos para TVs Toshiba sem cabos HDMI. Veja como:

1. Mantenha pressionado o Tecla Windows + K simultaneamente.

2. No lado direito, você verá o Windows Connect Slide. Basta clicar em Encontrar outros tipos de dispositivos na parte inferior da página.

3. Selecione Adicionar Bluetooth ou Outro Dispositivo no menu.

4. Em seguida, escolha Wireless Display ou Dock.

5. Entre os dispositivos disponíveis, escolha Toshiba Smart TV. Agora, você está pronto para espelhar seu PC em sua Toshiba Smart TV.

Espelho de tela na TV Toshiba com um cabo HDMI

Por último, você pode espelhar a tela do seu laptop ou computador na sua TV Toshiba usando o método de conexão HDMI clássico.

É, no entanto, necessário ter um cabo HDMI e um computador com porta HDMI para fazer isso funcionar.

Conectar os dois dispositivos com um cabo é tudo o que é necessário se você tiver esses dois requisitos.

Além disso, verifique se sua TV está ligada. E certifique-se de que HDMI esteja selecionado como fonte de entrada.

Você só pode usar essa opção se não tiver uma rede sem fio conectada aos seus dispositivos.

Palavras finais

Será fácil conectar a maioria dos dispositivos Android e Windows. Aqueles que usam dispositivos iOS devem verificar a compatibilidade do Apple AirPlay do seu modelo Toshiba Smart TV. Se isso acontecer, então você está tudo pronto. Seu dispositivo iOS pode precisar ser conectado a uma porta HDMI usando um cabo Lightning.

