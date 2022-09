8 maneiras de corrigir o problema de não carregamento do Samsung Galaxy Z Flip 4 (2022)

Enfrentando problemas ao carregar seu Samsung Galaxy Z Flip 4? O Galaxy Z Flip 4 é a nova edição da Samsung para a série Z Flip. É um smartphone premium da Samsung que foi lançado recentemente no Galaxy Unpacked Event. Muitos usuários encontraram problemas de carregamento em seu novo Galaxy Z Flip 4. Os usuários relataram que seu Samsung Galaxy Z Flip 4 não carrega mesmo quando deixado por horas carregando.

Não há razões específicas para enfrentar esse problema. Você pode encontrar esse problema devido a bugs, cabo defeituoso, carregador ou porta de carregamento defeituosa.

Corrigir o problema de não carregamento do Samsung Galaxy Z Flip 4

Então o que fazer para corrigi-lo? Neste artigo, discutiremos várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir esse problema.

Certifique-se de que o carregador está funcionando bem

Se você enfrentar esse problema, pode ser por causa do carregador. Se o carregador estiver com defeito, seu telefone pode carregar lentamente ou não.

Use um carregador certificado para carregar seu dispositivo. Se possível, use um carregador Samsung para carregar seu telefone.

Verifique se o cabo que você está usando não está danificado. Você pode tentar usar algum outro cabo, se possível, e ver se isso funciona ou não.

Limpe a porta de carregamento do seu dispositivo. Devido à sujeira e poeira na porta de carregamento, você pode enfrentar problemas de carregamento no seu Galaxy Z Flip 4.

Se você usa um carregador sem fio, remova o estojo e tente carregar o dispositivo. Além disso, verifique com um carregador comum se ele carrega seu dispositivo ou não.

Se não houver nenhum problema com o carregador, você provavelmente o está enfrentando devido a bugs e falhas de software. Vá para a próxima etapa deste artigo para ajudar a corrigir o problema.

Dispositivo de reinicialização suave

Se o seu Samsung Galaxy Z Flip 4 não carregar, você pode tentar fazer uma reinicialização suave do seu dispositivo. Isso limpa todos os bugs temporários no software e corrige o erro causado devido a eles. Para redefinir suavemente seu Galaxy Z Flip 4, siga as etapas abaixo-

pressione e segure Diminuir volume + botão liga/desliga juntos até ver o menu Desligar.

Agora toque em Desligar e confirme o desligamento do dispositivo.

Aguarde alguns segundos e, em seguida, pressione e segure o botão Poder botão para ligar o dispositivo.

Certifique-se de que seu dispositivo não está quente

Se você carregar seu dispositivo enquanto estiver aquecendo, poderá enfrentar problemas com o carregamento. Os telefones Samsung não carregam quando a temperatura está alta; este é um recurso da Samsung para evitar que as baterias sejam danificadas.

Isso geralmente acontece quando você tem muitos aplicativos abertos, joga há muito tempo ou quando deixa o telefone sob luz solar direta. Seria melhor se você impedisse que esses cenários mantivessem a temperatura do seu dispositivo para um melhor carregamento.

Evite carregar seu telefone em um ambiente quente. O ambiente em que você está também impacta na cobrança; se você estiver em um ambiente quente, o carregamento pode ser lento e, se estiver em um ambiente mais frio, o carregamento pode ser relativamente mais rápido. Além disso, tente remover o estojo e carregar o dispositivo para um melhor carregamento.

Redefinir todas as configurações

Se você estiver enfrentando esse problema, tente redefinir todas as configurações. Se configurações defeituosas causarem o problema, esta etapa ajudará a corrigi-lo. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu telefone.

Toque em Administração Geral e depois no Redefinir opção.

Agora toque em Redefina todas as configurações. Confirme a redefinição tocando em a Redefinir botão na parte inferior.

Isso redefinirá todas as configurações e você não deverá mais enfrentar o problema.

Verifique se há umidade

Se a porta de carregamento tiver umidade ou água, você também poderá enfrentar esse problema. Isso geralmente acontece ao usar um carregador comum e não um sem fio. Usando um carregador sem fio, você deve pular esta etapa e passar para a próxima.

Para pessoas que enfrentam problemas com carregadores com fio, certifique-se do seguinte:

Não se apresse em carregar seu dispositivo se houver água dentro.

Você pode usar um pano para limpar a porta.

Não seque com secador, pois isso pode danificar seu telefone.

Por favor, espere algum tempo para que a umidade evapore por si mesma.

Verifique se o aplicativo está causando o problema

Muitas vezes, aplicativos de terceiros também podem causar esse problema. Se você quiser verificar se o problema é causado por um aplicativo de terceiros, tente executar seu telefone no modo de segurança. Quando estiver de maneira segura, seu telefone iniciará apenas os aplicativos padrão, não os de terceiros. Se o problema for causado por aplicativos de terceiros, você poderá carregar seu telefone no modo de segurança e, se os aplicativos de terceiros não forem o motivo, você ainda poderá enfrentar o problema. Para inicializar seu telefone no modo de segurança, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Ligar + Diminuir Volume botão até ver o Menu Desligar.

Agora toque e segure o Desligar opção até ver a Modo de segurança opção.

a Toque em Modo de segurança para inicializar seu dispositivo no modo de segurança.

Tente carregar seu dispositivo agora. Verifique se você pode carregar seu dispositivo ou não. Se você ainda não conseguir carregar seu dispositivo, o problema não é devido a aplicativos de terceiros e você pode pular para a próxima etapa.

No entanto, se o seu Galaxy Z Flip 4 carregar agora, provavelmente os aplicativos de terceiros são a razão por trás disso. Você terá que desinstalar manualmente aplicativos de terceiros no seu telefone e verificar qual deles é o culpado. Para isso, siga os passos abaixo-

Pressione e segure o Poder botão até ver o menu Desligar.

Toque em Reiniciar e confirme a reinicialização para reiniciar seu telefone normalmente.

Agora toque e segure o aplicativo que está causando o problema, toque em Desinstalar e confirme Desinstalando isto.

Você terá que verificar qual aplicativo está causando esse problema manualmente.

Redefinir seu dispositivo

Redefinir seu dispositivo irá restaurá-lo para as condições de fábrica. Após a redefinição, todos os seus aplicativos, configurações e arquivos serão removidos. Para redefinir seu dispositivo, siga as etapas abaixo-

Abrir as configurações aplicativo e toque em Administração Geral.

Aqui toque em Redefinir e depois Redefinição de dados de fábrica.

Role para baixo e toque em Redefinir para redefinir seu dispositivo.

Executar teste de hardware

Se você ainda enfrentar esse problema, pode ser devido a motivos de hardware. Você pode realizar testes de hardware em telefones Samsung usando o aplicativo Samsung Members. Isso testará seu hardware para todos os problemas. Para executar o teste de hardware, siga as etapas abaixo-

Abra o Membros Samsung aplicativo em seu dispositivo.

Toque em a Apoiar guia no canto inferior direito e Ver Testes.

Agora toque em Testar tudo para realizar todos os testes no seu dispositivo.

Você saberá se o problema é devido ao hardware ou não.

Resultado final

As etapas de solução de problemas neste artigo ajudará a corrigir problemas de carregamento no seu Galaxy Z Flip 4. Se o seu Samsung Galaxy Z Flip 4 não carregar, você pode tentar seguir as etapas de solução de problemas acima. No entanto, se isso não ajudar, recomendamos que você visite o centro de serviços da Samsung para diagnosticar seu telefone.

LEIA A SEGUIR: