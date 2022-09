8 maneiras de corrigir o problema do iMessage e do FaceTime após a ativação do iPhone 14

O Facetime é o recurso mais usado nos produtos da Apple, onde você pode fazer chamadas gratuitas de vídeo ou áudio para sua família, amigos e entes queridos. Infelizmente, o Facetime tem uma desvantagem: você não pode manter conversas telefônicas por mais de 6 a 7 minutos. Depois, Facetime continuou travando ou congelando.

No entanto, segundo alguns relatos, Problemas de iMessage e FaceTime pode ocorrer após a configuração de novos telefones iPhone 14 e iPhone 14 Pro. E sabe de uma coisa? Surpreendentemente, a Apple também diz que os usuários podem enfrentar problemas com o iMessage e o FaceTime nos novos modelos do iPhone 14.

Mas não se preocupe, pois temos algumas correções temporárias para ajudá-lo a corrigir vários problemas com seu iMessage e FaceTime no iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Quais são os diferentes problemas que ocorrem após a ativação no iPhone 14?

Muitos problemas estão ocorrendo para usuários do iPhone 14. No entanto, alguns deles são mencionados abaixo:

Eles não recebem FaceTime e iMessage. Em vez de ver um balão de mensagem azul, os usuários veem um verde. Parece que existem dois tópicos separados nas mensagens. Mensagens enviadas incorretamente para serem exibidas aos destinatários.

Quando você encontrar problemas no seu iPhone 14, aqui estão algumas etapas que você pode seguir para resolvê-los.

Corrigir problemas do iMessage e do FaceTime após a ativação do iPhone 14

Você pode tentar esses métodos para corrigir problemas do Facetime e do iMessage na série iPhone 14. Portanto, certifique-se de seguir as correções que mencionamos abaixo para corrigir esse problema:

Force o fechamento do Facetime/iMessage e reinicie seu dispositivo

Primeiro, desligaremos com força o aplicativo iMessage ou o FaceTime recente e reiniciaremos nossos iPhones. Você pode reiniciar seu dispositivo iOS clicando no botão Reiniciar no canto superior esquerdo do Menu Apple.

Desative e reative o FaceTime nas configurações

Como segundo passo, você deve ativar e desativar o FaceTime. Para fazer isso, você deve navegar e desativá-lo manualmente. Depois de desativar o FaceTime, seu dispositivo deve ser reiniciado antes que você possa reativá-lo. Caso você não tenha entendido o que estamos dizendo, confira os passos mencionados abaixo:

Inicialmente, vá para o Menu de configurações . Em seguida, localize e toque em Facetime . Em seguida, desative-o. Agora, reinicie seu smartphone depois de desativar o FaceTime. Por fim, reative o FaceTime acessando Configurações > FaceTime.

Os usuários geralmente usam essa solução. Infelizmente, os usuários do iPhone 14 podem não saber que cada pequena atualização do iOS 16 é crucial e precisam instalar o iOS 16 para tornar seus iPhones mais estáveis. Portanto, caso você não tenha atualizado para a versão mais recente do iOS 16 em seu smartphone da série iPhone 14, poderá usar estas etapas para verificar se está na versão mais recente ou não:

Em primeiro lugar, abra o Menu de configurações . Em seguida, selecione Em geral . Agora, toque no Atualizações de software do cardápio. Por fim, verifique e atualize o firmware do seu dispositivo baixando-o e instalando-o.

Correção 4: Solucionar problemas de conexão ruim

Existem erros conhecidos que fazem com que o FaceTime pare de funcionar, e este é um deles. Se você abrir o FaceTime pela primeira vez, a mensagem “Esperando ativação” pode aparecer.

Quando o FaceTime congela um problema em Aguardando ativação, você pode corrigir o problema ligando-o e desligando-o novamente. Abaixo estão os passos,

Inicialmente, vá para definições Em seguida, clique em Facetime Agora, alterne o botão ao lado do Facetime e depois novamente ligue-o.

Verifique sua conexão Wi-Fi

Se você usa um dispositivo Wi-Fi ou celular, pode verificar sua conexão na Central de Controle ou na parte superior da tela do iPhone.

Você deve garantir que Usar dados de celular esteja ativado se usar o iMessage/FaceTime em seu telefone. Se você estiver usando um iPhone, poderá fazer isso seguindo estas etapas:

Em primeiro lugar, vá para definições . Em seguida, clique em celular . Por fim, vá para baixo na lista de aplicativos e certifique-se de que O tempo de rosto será ativado.

Se o seu iMessage/FaceTime estiver com defeito ou travando, você encontrará uma solução estranha nas configurações de Data e Hora. Em um iPhone 14 ou qualquer outro dispositivo, você deve garantir que a configuração de data e hora esteja ativada automaticamente. No entanto, caso você não saiba como fazer isso, verifique as etapas abaixo e corrija os problemas do iMessage e do FaceTime:

Abrir definições Clique em em geral Selecione data e hora Selecione as opções definir automaticamente para que a hora e a data sejam definidas automaticamente.

Verifique o status do sistema da Apple para o iMessage

O sistema da Apple, incluindo o iMessage, para quando sofre uma interrupção. Por esse motivo, verifique o status do sistema da Apple para o iMessage para garantir que esteja funcionando normalmente. Você pode encontrar o status do seu sistema visitando o site da Apple.

O círculo ao lado do iMessage deve estar verde se estiver funcionando. No entanto, os círculos vermelhos e amarelos ao lado do iMessage indicam que o serviço está inativo. A única coisa que resta a fazer é esperar que os problemas de back-end sejam resolvidos antes que você possa se livrar desse problema.

Redefinir todas as configurações

Por fim, se nenhuma das soluções anteriores funcionou para você e o problema do iMessage e FaceTime do seu iPhone ocorrer, convém redefinir todas as configurações. Ele restaura todas as configurações do sistema para seus padrões. No entanto, os dados do programa e os arquivos locais são armazenados simultaneamente. Aqui estão as etapas para redefinir as configurações:

Inicialmente, abra Definições . Em seguida, clique em Em geral . Depois, role para baixo e clique em Redefinir . Por fim, clique em Redefinir todas as configurações > Redefinir e digite seu PIN/senha quando solicitado. e digite seu PIN/senha quando solicitado.

Por que o iMessage e o FaceTime estão aguardando o erro de ativação no iPhone 14?

Você pode receber um aguardando erro de ativação para Facetime ou iMessage se a rede estiver inativa, os servidores estiverem ocupados ou se a data e a hora não estiverem definidas corretamente no seu iPhone 14 e você não tiver atualizado para a versão mais recente do iOS 16.

Da mesa do autor

Levará apenas alguns passos para que suas chamadas do FaceTime funcionem perfeitamente novamente! É possível fazer uma diferença significativa com as soluções mais simples. Então, é assim que corrigir o problema do iMessage e do FaceTime após ativar o iPhone 14. Esperamos que você ache este guia útil. Além disso, se você tiver alguma dúvida, comente abaixo.

