8 maneiras de corrigir problemas de atualização do feed do Instagram (2022)

Os usuários relataram recentemente que seu feed do Instagram não está atualizando. Os usuários do Instagram alegam que veem postagens mais antigas na tela inicial do Instagram e não conseguem ver as histórias ou postagens mais recentes. Esse erro é bastante comum com usuários do Instagram. Muito provavelmente, não é nada além de um bug aleatório que você pode encontrar, que pode ser corrigido automaticamente. No entanto, se o problema não for corrigido automaticamente, existem algumas etapas de solução de problemas que você pode seguir para corrigir esse problema.

Corrigir o feed do Instagram não atualizando 2022

Este artigo discute vários motivos por trás do feed do Instagram não ser atualizado e como você pode corrigi-lo.

Causas do problema de não atualização do feed do Instagram

Existem muitas causas para você enfrentar essa questão do Instagram não atualizar. Seguem as causas-

A principal causa desse erro é sua conexão com a Internet. O aplicativo não atualiza o feed quando a conexão com a Internet não é tão boa. Isso pode ser devido a uma rede sobrecarregada ou WiFi que resulta em uma rede de internet lenta e instável e, finalmente, esse erro.

Você também pode enfrentar esse problema devido à interrupção do servidor. Se houver algum problema com o servidor, você provavelmente enfrentará esse problema. Nesse caso, você só pode esperar que o servidor seja corrigido com seu problema e, em seguida, concluir o trabalho de manutenção.

Outro motivo para encontrar esse erro é o aplicativo desatualizado do Instagram.

Se você definiu qualquer limite no uso de dados e esse limite já foi usado, você provavelmente enfrentará esse problema.

Outro motivo para enfrentar esse problema pode ser um cache corrompido. Se o cache do aplicativo não for limpo por muito tempo, isso pode causar esse problema.

Como corrigir o erro de atualização do feed do Instagram

A seguir estão algumas das maneiras pelas quais você pode corrigir o erro do feed do Instagram não atualizando.

Verifique sua conexão de rede

Você pode enfrentar esse erro se tiver uma conexão de rede fraca. O Instagram requer uma conexão de rede tão estável. Então, primeiro verifique a velocidade da sua conexão de rede. Se a rede parecer sobrecarregada, tente evitar o uso de outros aplicativos e também, se estiver conectado ao WiFi, evite os dispositivos que estão consumindo dados. Conecte-se a qualquer outra rede ou tente ativar e desativar o modo avião.

Certifique-se de que o servidor está bem

Você pode enfrentar esse problema devido a problemas de tempo de inatividade do servidor. Nesse caso, você terá que verificar o servidor do Instagram. Você pode usar Downdetector para verificar se há algum problema com o servidor ou não. Se houver algum problema com o servidor, aguarde até que o problema seja resolvido.

Reinicie o aplicativo

Às vezes, você pode enfrentar esse erro devido a alguns bugs e coceiras aleatórios. Você pode corrigir o problema reiniciando o aplicativo. Isso corrigirá os problemas temporários no aplicativo. Siga os passos indicados para o mesmo-

Pressione e segure o ícone do Instagram em Gaveta de aplicativos e depois Informações do aplicativo.

Agora, toque em a Forçar Parada opção.

Agora, abra o aplicativo novamente.

Isso deve corrigir o problema, mas se você ainda o enfrentar, vá para a próxima solução de problemas.

Reinicie seu dispositivo

A reinicialização do seu dispositivo também pode corrigir esse erro do Instagram. Este erro pode ocorrer devido a algumas falhas no seu dispositivo, então tente reiniciá-lo e tente novamente. Siga as etapas fornecidas para reiniciar seu dispositivo-

Pressione longamente o Poder botão até ver um menu.

Agora toque no Reiniciar opção para reiniciar o dispositivo.

Quando o dispositivo reiniciar, abra o aplicativo Instagram para ver se o problema foi corrigido ou não.

Limpe o armazenamento do seu dispositivo

Você também pode enfrentar esse erro se o dispositivo estiver com armazenamento total. O dispositivo não poderá armazenar e manter mais feeds atualizados em seu dispositivo. Isso impedirá que seu dispositivo carregue novos feeds. Portanto, para limpar o armazenamento do dispositivo, siga as etapas fornecidas –

Abra o Definições aplicativo e clique no botão Armazenar opção.

Se o armazenamento do dispositivo estiver quase cheio, exclua alguns aplicativos e arquivos desnecessários.

Abrir Gerenciador de arquivos e procure por arquivos que você tem no seu dispositivo que não são úteis. Exclua esses arquivos do seu telefone.

Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Limpe o cache do Instagram

Você provavelmente enfrentará esse problema devido a um cache corrompido. Recomendamos que você limpe o cache do Instagram e verifique se ainda encontra o problema ou não. Para limpar o cache do Instagram no Android, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Instagram ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Informações do aplicativo.

Agora. toque no Armazenar opção.

Aqui, toque em Limpar cache para limpar o cache do Instagram.

Confirme a limpeza do cache do Instagram e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Se você estiver usando um dispositivo iOS, precisará reinstalar o aplicativo, pois não há opção para limpar o cache aqui.

Se você enfrentar um problema de atualização do feed do Instagram, pode ser por causa do aplicativo desatualizado do Instagram. Você deve tentar atualizar o aplicativo Instagram para corrigir o problema. Para atualizar o aplicativo Instagram, siga as etapas abaixo-

Abra a loja de aplicativos em seu dispositivo, ou seja, App Store no iOS ou Play Store no Android.

Aqui, procure Instagram e toque nele.

A partir daqui, atualize o Instagram para a versão mais recente e verifique se você ainda está enfrentando o problema ou não.

Reinstale o aplicativo Instagram

Você deve tentar reinstalar o aplicativo Instagram se o problema ainda não for corrigido. Para isso, siga os passos abaixo-

Toque e segure o Instagram ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Desinstalar/Remover para desinstalar o aplicativo.

Agora, abra a loja de aplicativos no seu dispositivo.

Aqui, procure Instagram e toque nele.

Instale o aplicativo Instagram, abra-o e faça login na sua conta.

Agora você deve enfrentar mais o problema que está enfrentando.

Conclusão

Aqui, neste artigo, fornecemos algumas das maneiras de solução de problemas com as quais você pode corrigir o erro do feed do Instagram não atualizar. Também fornecemos algumas das causas para esse erro.

LEIA A SEGUIR: